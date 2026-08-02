Corte en la R4 y la R8 de Rodalies desde este domingo hasta el 9 de agosto entre Martorell, Molins de Rei y Rubí

La circulación ferroviaria de las líneas R4 y R8 de Rodalies permanecerá interrumpida desde este domingo, 2 de agosto, hasta el próximo día 9 en varios tramos del entorno de Castellbisbal. La afectación está motivada por la puesta en servicio de un nuevo enclavamiento electrónico de Adif en esta estación.

El corte afecta al tramo de la R4 comprendido entre Martorell Central y Molins de Rei y al de la R8 entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado servicios alternativos por carretera y ha coordinado los horarios de los autobuses con las llegadas y salidas de los trenes.

Autobuses cada 15 minutos en la R4

En la línea R4, los trenes circularán con normalidad entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central, así como entre Molins de Rei y Manresa.

Entre Martorell Central y Molins de Rei, Renfe ofrecerá autobuses directos cada 15 minutos durante el horario habitual del servicio ferroviario. También habrá autocares que efectuarán parada en las estaciones intermedias, con una frecuencia de 30 minutos.

Servicio cada hora en la R8

En la R8, el trayecto entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat deberá realizarse en autobús. Estos vehículos circularán cada 60 minutos, una frecuencia equivalente a la oferta habitual de la línea.

Los trenes continuarán prestando servicio entre Rubí Can Vallhonrat y Granollers Centre.

El nuevo enclavamiento electrónico de Castellbisbal forma parte de las actuaciones de Adif para modernizar los sistemas de gestión y seguridad de la circulación ferroviaria. Los trabajos obligan a suspender temporalmente el paso de trenes por la estación entre el 2 y el 9 de agosto.

Los títulos de transporte de Rodalies serán válidos para utilizar los autobuses alternativos, aunque los viajeros deberán validarlos previamente en la estación de origen.

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Rodalies recomienda consultar los horarios y planificar el desplazamiento antes de iniciar el viaje, especialmente en los recorridos que requieran combinar el tren con el servicio alternativo por carretera.