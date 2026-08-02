Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado

La millonaria contrata para el mantenimiento del alcantarillado de Barcelona ha terminado en los tribunales. Después de que el Ayuntamiento de Barcelona renovara la adjudicación del contrato valorado en casi 188 millones con FCC Medio Ambiente (Grupo FCC), con el que se hizo pública la formalización del acuerdo el pasado mes de junio, las empresas competidoras Aigües de Barcelona y Acsa Obras e Infraestructuras han impugnado la adjudicación ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, según ha podido corroborar EL PERIÓDICO.

El recurso contencioso, de hecho, lo han presentado las tres sociedades que integraban la Unión Temporal de Empresas (UTE) Clavegueram de Barcelona, que se presentó como licitadora al concurso: Aigües de Barcelona —integrada por Veolia (70%), Criteria (15%) y el Área Metropolitana de Barcelona (15%)—, que representa un 40% de la UTE; la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Veolia), que representa un 30% de la UTE; y Acsa Obras e Infraestructuras (Sorigué), que protagoniza otro 30% de la UTE. Por el momento, el recurso únicamente ha sido admitido a trámite y el juez ha solicitado al consistorio barcelonés el traslado del expediente. Como es habitual en este tipo de procesos, cuando les llegue el expediente las empresas estudiarán las posibles vías legales y eventualmente decidirán si proseguir con la senda judicial o desistir de la misma.

La adjudicación a FCC Medio Ambiente estuvo caracterizada por algunas singularidades propias de contrataciones públicas tan cuantiosas. Primero, porque la oferta económica de FCC Medio Ambiente se consideró 'baja temeraria', figura jurídica que los pliegos contractuales atribuyen a propuestas financieras anormalmente bajas. El Ayuntamiento de Barcelona determinó que la oferta de 129,2 millones, IVA incluido, representó un 3,645% de baja respecto a la media de ofertas a la licitación, cuando los pliegos marcaban un máximo de un 3%. Sin embargo, tras la correspondiente justificación a cargo de la empresa, el consistorio validó que "la documentación aportada se considera suficiente y justifica su oferta económica".

Por otra parte, en la licitación del considerado segundo mayor contrato barcelonés de servicios urbanos consta un informe de rectificación del Ayuntamiento de Barcelona por un error material a la hora de evaluar las ofertas económica y técnica. El dictamen del consistorio enmienda el error de haber tenido en cuenta el IVA al calcular las bajas ofrecidas por las empresas, cuando no debía contemplar el agregado del impuesto. Aunque el resultado final no variaba, sí lo hacían las puntuaciones definitivas: mientras FCC Medio Ambiente pasaba de 95,44 a 95,67 puntos sobre 100, la UTE Clavegueram Barcelona pasaba de 71,55 a 71,59 puntos. Finalmente, la adjudicación a FCC Medio Ambiente se formalizó por un total de 121,1 millones más IVA (en total, 141,7 millones).

Una filial de Veolia ya recurrió los pliegos

El valor que el sector del ciclo del agua otorga al contrato para el mantenimiento, inspección y limpieza del alcantarillado en Barcelona se destila no sólo del comunicado en el que FCC Medio Ambiente tildó de "histórica" su relación con el ayuntamiento a raíz de la adjudicación de la contrata, sino también la impugnación previa a la que ya fueron sometidos los pliegos y el anuncio de licitación a cargo de una filial del grupo Veolia.

En esta ocasión, fue la empresa Aquambiente la que impugnó ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) el primer anuncio de licitación, que salió el 17 de julio del 2024, y los pliegos técnicos y administrativos. Según la resolución del TCCSP consultada por este diario, Aquambiente solicitaba suspender la licitación atendiendo a motivos como una supuesta ventaja competitiva de FCC Medio Ambiente por determinadas exigencias técnicas como un 'software' específico; falta de motivación en los criterios de adjudicación; insuficiencia presupuestaria para cubrir costes salariales; o falta de concreción temporal del inicio del contrato, lo que a juicio de la empresa beneficiaba a la empresa que ya era adjudicataria, FCC Medio Ambiente.

El TCCSP estimó parcialmente el recurso y obligó al Ayuntamiento a enmender los pliegos. Por ejemplo, en su resolución afirmaba sobre los criterios de adjudicación que "se echa en falta el detalle de aspectos concretos que se tendrán en cuenta en la valoración de los diferentes criterios". O que las tablas salariales usadas como referencia por el Ayuntamiento de Barcelona estaban desactualizadas. O que el consistorio debía publicar, en aras de la transparencia, la fórmula para valorar las ofertas económicas de las licitadoras.

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El contrato para el mantenimiento del alcantarillado de Barcelona tiene una duración prevista de ocho años más otros dos de posible prórroga, y desde 1911 está adjudicado a FCC Medio Ambiente, representando el primer contrato de servicios de la empresa. La empresa pública Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) es la responsable de supervisar el servicio. La prestación del mismo moviliza a 200 trabajadores, afecta a una población estimada de 1,7 millones de vecinos y contempla una red de alcantarillado de 845.243 metros visitables —altura igual o superior a 1,50 metros— y otros 806.322 metros no visitables —altura inferior a 1,50 metros—, además de otros 80.258 sumideros.