"Nos sorprendió el precio de la piscina": La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano

Son las 11:00 h y, aunque el calor ya aprieta, el ambiente es más calmado de lo habitual. Desde los altavoces empieza a sonar música mientras decenas de niños corren hacia los toboganes formando una cola casi automática. Las sombrillas se abren poco a poco sobre el césped, algunas familias buscan un rincón donde encontrar sombra y los primeros bañistas se lanzan al agua. Es el último viernes de julio y en La Bassa de Sabadell se nota. Muchos 'casals' de verano ya han terminado y la piscina municipal vive una de esas jornadas de tregua que, según quienes la frecuentan, desaparecerán en cuanto llegue el fin de semana.

Inaugurada en 1986, justo hace 40 años, La Bassa se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los grandes símbolos del verano sabadellense. Cada temporada reúne a miles de personas procedentes no solo de la ciudad, sino también de Barcelona y de otros municipios del área metropolitana. Monitores de 'casals', familias que repiten verano tras verano, jubilados que buscan escapar del calor o visitantes que descubren el recinto por primera vez conviven durante unas horas en un espacio que muchos describen como "una playa sin mar".

La Bassa de Sabadell, una de las piscinas más grandes de Catalunya, llena de bañistas durante una jornada de verano. / MANU MITRU / EPC

Ejemplo de cómo la fama de La Bassa ha superado los límites de Sabadell son Julián y Carmen, jubilados de Barcelona que no faltan a la cita estival. "Cada verano venimos una o dos veces. Nos gusta porque es tranquila y, además, es económica", cuentan. Para ellos, el trayecto de apenas media hora compensa con creces. "Aparcas bien, llegas enseguida y puedes pasar todo el día aquí", resumen.

También Miquel y Mireia decidieron desplazarse desde Badalona después de recibir la recomendación de unos conocidos y saber que uno de sus hijos ya había visitado La Bassa con el 'casal' de verano. Llegaron pensando que la entrada sería más cara. "Nos sorprendió el precio [6,30 € la entrada general a partir de 16 años de días laborables y 7,90 € los fines de semana]. Para una familia está muy bien y, además, tienes la zona de pícnic, las mesas y muchas actividades para pasar el día", explican. Aunque reconocen que en Badalona cuentan con la playa, aseguran que un espacio como este ofrece una alternativa muy completa para pasar una jornada en familia. "Esto allí no lo tenemos", resumen.

Julián y Carmen, dos jubilados de Barcelona que se relajan en La Bassa de Sabadell. / MANU MITRU / EPC

Una tradición para los 'casals'

Basta con recorrer el césped para comprobar que cada toalla esconde una historia distinta. Hay quien lleva más de 20 años viniendo cada verano, quien cruza media área metropolitana porque considera que merece la pena el viaje y quien ha convertido la visita con el 'casal' en una tradición. En La Bassa, durante julio y agosto, todas esas historias acaban compartiendo el mismo escenario.

La calma, sin embargo, dura poco. A medida que avanza la mañana llegan más familias, aparecen nuevos grupos infantiles y las colas en los toboganes empiezan a alargarse. Los habituales aseguran que la imagen dista mucho de la que ofrece La Bassa un sábado o un domingo de agosto, cuando encontrar un hueco para extender la toalla se convierte en toda una odisea.

Entre los primeros en llegar están los niños del Casal de Sant Adrià. Para ellos, la visita es ya una tradición. "Venimos cada año. Solo escogemos esta piscina pública porque tiene poca profundidad, mucha capacidad y está muy vigilada. Somos muy fans de La Bassa", explica Mario, uno de los monitores. El grupo reúne a cerca de un centenar de personas entre niños y acompañantes y aprovecha precisamente el último viernes de julio porque saben que encontrarán un recinto más despejado.

La sensación la comparte Claudia Rutes, monitora del Casal Falcons de Sabadell. Aunque reconoce que algunos días coinciden tantos grupos que el espacio puede convertirse en "una pequeña locura", asegura que la instalación ofrece las condiciones ideales para pasar una jornada con niños. "Al final, si delimitas un espacio, están muy cómodos. Además, siempre hay varios socorristas vigilando y eso da mucha tranquilidad. Si ocurre cualquier cosa, enseguida lo ven", afirma.

Claudia Rutes, monitora del Casal Falcons. / MANU MITRU / EPC

Verano en familia

Mientras los 'casals' ocupan una parte del recinto, las familias viven la jornada a otro ritmo. Se las reconoce fácilmente por las sillas plegables, las mesas y las sombrillas con las que buscan un rincón de sombra desde primera hora. María lleva cerca de veinte años acudiendo a La Bassa con su familia desde "la otra punta de la ciudad", como ella misma explica. Sus hijos prácticamente han crecido entre estas piscinas y cada verano repiten la misma rutina dos o tres veces por semana.

"Los fines de semana no venimos nunca. Vinimos una vez y dijimos: nunca más", recuerda entre risas. No culpa a los 'casals' , ya que el problema, asegura, no son ellos, sino la gran afluencia de familias que se concentra durante los sábados y domingos. "Ellos están organizados, comen juntos y apenas molestan. Lo complicado llega cuando esto se llena de familias y cuesta incluso encontrar un sitio para poner la toalla".

Aun así, asegura que merece la pena cruzar la ciudad para pasar el día en La Bassa. "Aquí estamos muy a gusto. Incluso cuando vienen grupos de personas con discapacidad todo está muy bien organizado. Nunca hemos tenido ningún problema", explica mientras observa a sus hijos prepararse para otro baño.

Para Elisabeth Paz, vecina de Sabadell y abonada de temporada, La Bassa forma parte de su rutina estival. Vive a pocos minutos del recinto y aprovecha la piscina tres o cuatro veces por semana junto a sus hijas. "Es una instalación muy grande y tanto entre semana como el fin de semana se está bien", explica. Considera que disponer de un espacio como este es casi imprescindible durante los meses de calor. "Está muy bien que Sabadell tenga una piscina así para que la gente pueda disfrutar del verano sin tener que irse lejos".

Elisabeth y sus hijas toman el sol en La Bassa de Sabadell. / MANU MITRU / EPC

Cuando el reloj se acerca al mediodía, la tranquilidad empieza a desaparecer poco a poco. Las sombrillas ocupan cada vez más espacio, el césped se llena de neveras y carros y las colas de los toboganes vuelven a crecer. Los habituales saben que solo es un anticipo de lo que llegará durante el fin de semana, cuando encontrar un hueco libre resulta casi tan complicado como hacerlo en una playa de la costa catalana.

Noticias relacionadas

Pero este último viernes de julio ofrece una imagen diferente. Una pausa antes del bullicio. Un retrato de cómo una piscina municipal puede convertirse, durante unas pocas semanas al año, en un lugar donde conviven niños de 'casal', familias que cruzan medio área metropolitana y jubilados que han encontrado en La Bassa su refugio favorito para escapar del calor.