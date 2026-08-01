Protección Civil llama a la prudencia en las zonas de baño ante la gran afluencia de personas

Protección Civil ha lanzado una alerta ante la gran afluencia de personas en las zonas de baño y el aumento de los accidentes. El organismo ha hecho este sábado un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia, ya que las altas temperaturas están provocando que estos espacios estén mucho más concurridos y que se produzcan numerosos incidentes cada día.

A mitad de la campaña de baño, 29 personas han muerto ahogadas y otras 55 han resultado heridas. Dos colectivos preocupan especialmente: los menores y las personas mayores, sobre los que Protección Civil pide extremar la vigilancia y velar especialmente por su seguridad.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 15 de junio, se han registrado 29 víctimas mortales y 55 heridos de distinta consideración en espacios de baño de Catalunya. Del total de fallecidos, 15 perdieron la vida en las playas, nueve en piscinas y cinco en aguas interiores.

En las mismas fechas del año pasado, el balance era de 22 bañistas fallecidos y 33 heridos.

Actualmente, las playas continúan concentrando el mayor número de víctimas mortales, mientras que las piscinas acumulan la cifra más elevada de heridos, con una incidencia especialmente destacada entre los menores de edad.

En las aguas interiores, este año ya se han registrado tantas víctimas mortales como durante toda la campaña de baño del año pasado.

Protección Civil de la Generalitat recomienda bañarse únicamente en lugares habilitados y respetar las zonas balizadas y las restricciones existentes en áreas con rocas, corrientes u otros riesgos.

También aconseja acudir preferentemente a espacios con presencia de socorristas, que desarrollan tareas de vigilancia, prevención de situaciones de peligro y respuesta ante posibles ahogamientos. Protección Civil pide seguir sus indicaciones en todo momento.

Especial atención a menores y personas mayores

Los menores y las personas mayores son los dos colectivos que generan una mayor preocupación. En el caso de los niños, Protección Civil recuerda que nunca hay que perderlos de vista, ya que pueden hundirse rápidamente y sin llamar la atención.

Por ello, pide extremar la prudencia y reducir al máximo las distracciones. Cuando no sea posible mantener toda la atención sobre un menor que se está bañando, la recomendación es hacer que salga del agua.

En el caso de las personas mayores, el principal consejo es comprobar cómo se encuentran en todo momento y evitar que entren en el agua si sienten mareos, malestar o cualquier otro síntoma.

Más de 2.000 llamadas al 112 por incidentes en zonas de baño

Desde el inicio de la campaña de baño, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.044 llamadas relacionadas con 1.310 incidentes ocurridos en playas y aguas interiores.

Las asistencias sanitarias han concentrado la mayor parte de la actividad, con 1.147 llamadas vinculadas a 797 incidentes, seguidas de los problemas relacionados con el estado del mar, que han generado 657 llamadas por 338 sucesos.

Noticias relacionadas

En conjunto, estas dos categorías representan casi el 90% de las llamadas recibi