La marca de lujo de MSC estrena crucero en Barcelona y potencia sus rutas desde la ciudad

Cumple con creces los requisitos que promueve Barcelona para encajar los cruceros en su actividad turística: un barco pequeño (para unos 920 pasajeros), que hará rutas con salidas y/o llegadas a la capital catalana, que atraerá viajeros de alto poder adquisitivo que pernoctarán en la ciudad para iniciar su viaje y con un programa de excursiones inmersivas en el destino que van mucho más allá de los iconos saturados. El nuevo Explora III, de Explora Journeys, la marca de lujo del grupo MSC, se ha inaugurado este sábado en el Port de Barcelona, en lo que es toda una declaración de intenciones de su apuesta por la ciudad como puerto base.

El sofisticado buque ha atracado este sábado en la terminal H que diseñó Ricardo Bofill y opera MSC Cruises en el muelle Adossat, donde el domingo embarcarán sus primeros viajeros de cara a la ruta inaugural que a partir del lunes lo llevará por otros puertos españoles (Palma de Mallorca, Ibiza y Marbella) hasta llegar a Lisboa. Luego se posicionará en el norte de Europa, mientras que el próximo año ofrecerá las primeras salidas de la compañía en Alaska.

Sin embargo, la elección de Barcelona para el debut mundial, que ha contado con la presencia de Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la división de Cruceros del grupo MSC, sella el mensaje de que la capital catalana es "estratégica", por su conectividad internacional y porque la apuesta de potenciarla como puerto base (con salidas y llegadas a la ciudad, en lugar de escalas de una hora) conecta con la filosofía el ayuntamiento, que prefiere un turismo que pernocte y no resulte intensivo. Vago ha explicado que intentan "redefinir el lujo" en viajes más conectados con el océano y los destinos.

El crucero Explora Journeys III, de la compañía MSC, en el puerto de Barcelona. / EL PERIÓDICO

Casi un tripulante por pasajero

La marca con sede en Suiza, barcos de tan 'solo' 463 camarotes y un ratio de un tripulante por cada 1,25 pasajeros que garantiza un servicio muy superior al de un crucero popular, sumará este 2026 más de una veintena de salidas desde Barcelona, pero redoblará su actividad local en los próximos años, siempre iniciando y/o acabando rutas, subraya el director general en España de Explora y MSC, Fernando Pacheco. Así, el exclusivo sello --sus viajes cuestan una media de 600 euros por persona y día, incluyendo ruta, alojamiento, comidas, bebidas y servicio-- prevé estrenar antes de 2028 otros tres barcos casi idénticos, dos de los cuales ya tienen establecidos varios itinerarios mediterráneos desde el puerto catalán.

Pero Explora Journeys sintoniza también con otro criterio local, como es la desestacionalización, ya que el Explora II (2024) ofrecerá rutas desde la urbe durante este invierno, cuando la llegada de cruceros --y sobre todo de lujo-- es mucho más bienvenida. El Explora I también cuenta con varias salidas que se iniciarán o acabarán en el Port este verano y hasta otoño.

Un camarote con terraza del Explora III. / EJ

La presidenta de la compañía Anna Nash, destaca que contar con una terminal propia y con todas las facilidades que da la ciudad para profundizar en el destino --una de las claves de su propuesta de 'slow travel'-- con excursiones al resto de la región, lo convierten en uno de sus puertos de referencia. Junto con la madrina del buque, la educadora marina y cofundadora de la entidad ecologista Vellmarí de Baleares, Cristina Ozores, ha bautizado esta tarde el Explora III, contra cuyo casco se ha lanzado la tradicional botella de champán, después de que sonara el himno olímpico de 'Barcelona'.

El recién estrenado buque incorpora el gas natural licuado como combustible (GNL), de baja huella de carbono, buscando un nuevo paso hacia la sostenibilidad, que marcará el crecimiento de la compañía de alta gama que opera desde 2023. Su reto de alcanzar una flota de seis naves en solo cinco años ha ido en paralelo al desarrollo de la MSC Foundation, la entidad sin ánimo de lucro del grupo que impulsa distintos proyectos medioambientales.

Piscina climatizada del Explora III, en Barcelona. / EPC

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha acudido al evento, apoyando así el crecimiento del segmento de los cruceros de lujo y premium, que este año supondrán un 34% de los barcos que visiten la ciudad. Ha agradecido que la compañía haya sintonizado con las prioridades locales y la haya elegido puerto base. Por sus dimensiones y precios aportan volúmenes de viajeros asumibles y con un alto gasto en la capital catalana, en cuyos hoteles se hospedan antes o después del itinerario. Pero además la terminal H será la primera que en unos meses permitirá la conexión de cruceros a la red eléctrica, por el sistema OPS en fase de instalación, prioritaria entre las medidas contra la contaminación en el puerto.

Un diseño mejorado

En lo que al nuevo barco se refiere, repite las señas de identidad de sus dos predecesores (con el lema 'Ocean state of mind'), pero incorpora algunas novedades destacables, como haber ganado 19,2 metros de eslora para ofrecer más espacio al pasaje, sin incrementar camarotes. También suma una pista de pádel, e incorpora una espectacular segunda Ownersuite Residence diseñada por la interiorista Patricia Urquiola, que también se ubicará en el futuro Explora IV, el próximo año. Se sitúa en el puente 7 y suma 155 metros cuadrados de supersuite más 125 m2 de terrazas. Pero incluso los camarotes más comunes, Ocean suite, tienen 35 metros cuadrados, muy por encima de una naviera 'mainstream'.

Uno de los bares del Explora III, inaugurado este sábado en Barcelona. / EPC

La gastronomía sigue siendo uno de sus pilares, con restaurantes de especialidades incluidos en la tarifa (excepto la experiencia Chef's Table), como el de cocina italiana (Anthology, en menú degustación), asiática (Sakura), el 'steakhouse' (Marble&Co), mediterránea (Med Yatch Club) o internacional de inspiración francesa (Fil Rouge). Los viajeros cuentan también con un buffet de alta gama, Emporium, y numerosos bares y cafeterías, con barra libre incluso de champán.

Incluir servicios es una de las características de los cruceros de lujo, de manera que el nuevo barco incluye clases de fitness, por ejemplo. Y las suites cuentan con mayordomo y atenciones personalizadas. Tan solo se abonan aparte tratamientos de peluquería y wellness, o las tentaciones que ofrecen sus tiendas, con especial presencia de relojerías, como Rolex (solo estará en esta nave y en la primera, y permite adquirir uno de sus relojes sin las habituales listas de espera), Cartier o Chopard, y de complementos de lujo de firmas como Chanel.

El Explora III cuenta con piscina climatizada pero también con una 'infinity' que se asomaba a la popa esta jornada ante el 'skyline' de Barcelona, calentando motores para su viaje inaugural.