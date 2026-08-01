Detienen a una cuarta persona por el tiroteo del pasado 12 de mayo en La Mina

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un cuarto hombre en el marco de la investigación del tiroteo entre dos grupos enfrentados que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Se trata de un hombre de 46 años que se presentó voluntariamente en dependencias policiales días después del dispositivo desplegado el 14 de julio, en el que la policía realizó tres detenciones.

La actuación incluyó entradas y registros en varios puntos del área metropolitana y en Maçanet de la Selva (Girona). Los agentes intervinieron siete armas de fuego, la mayoría de ellas cargadas y preparadas para ser utilizadas en cualquier momento. Además, incautaron un chaleco antibalas, armas prohibidas, munición y cerca de 40.000 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron la tarde del 12 de mayo en la calle Saturn, en La Mina, cuando miembros de dos bandos protagonizaron un intercambio de disparos en la vía pública. A pesar de la violencia del enfrentamiento, no se registró ninguna persona herida. Los investigadores recogieron en el lugar de los hechos cerca de una treintena de casquillos, lo que permitió iniciar las gestiones para identificar a los presuntos implicados.

La investigación condujo a los agentes hasta varios domicilios donde presuntamente se ocultaban las armas utilizadas durante el tiroteo. La explotación policial del caso se llevó a cabo el 14 de julio con ocho entradas y registros en Sant Adrià de Besòs, Badalona, Barcelona, Terrassa y Maçanet de la Selva. El dispositivo, autorizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badalona, movilizó a más de 150 efectivos de las unidades de investigación, ARRO, Policía Científica, la Unidad Canina y la Unidad de Drones.

Durante los registros, los Mossos localizaron gran parte de las armas cargadas en dormitorios de las viviendas, preparadas para ser utilizadas en cualquier momento y sin las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de Armas. Los agentes también intervinieron un chaleco antibalas, varias armas prohibidas, como defensas extensibles y armas blancas, varios teléfonos móviles y cerca de 40.000 euros en efectivo.

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En el marco de esta actuación, los Mossos detuvieron a dos hombres, de 40 y 64 años, y a una mujer de 48 años. Días después, el cuarto implicado se presentó voluntariamente en dependencias policiales, donde fue detenido. Ninguno de los cuatro arrestados disponía de licencia de armas, por lo que también se les atribuye un presunto delito de tenencia ilícita de armas.