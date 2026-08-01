Comienzan las obras de rehabilitación del centenario puente de Marina de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las obras de rehabilitación del puente de Marina, que incluyen una impermabilización y la restauración de sus elementos ornamentales históricos, cuando se cumplen casi cien años de su construcción.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las obras cuentan con un presupuesto estimado de 6 millones de euros, incluidos en el llamado Pla Endreça, y se prolongarán durante unos catorce meses, hasta otoño de 2027.

El puente se construyó entre los años 1926 y 1928 para salvar las vías de tren de la estación del Nord y mejorar la conexión entre los distritos del Eixample y Sant Martí.

Aunque las inspecciones técnicas de los últimos años han comprobado que su estructura está en buen estado, sin deficiencias que comprometan su seguridad inmediata, se han detectado patologías de carácter leve y moderado por el envejecimiento de los materiales, la humedad, los deficientes sistema de drenado y la degradación superficial de su hormigón.

Las obras prevén la instalación de una nueva losa de hormigón armado para adaptar la capacidad de resistencia del puente a las exigencias del tráfico, la impermeabilización de la estructura para eliminar las filtraciones de agua y la reparación de elementos deteriorados o desconchados.

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Los elementos ornamentales del puente se limpiarán y repararán, las molduras históricas de piedra artificial recuperarán su forma y color y se repondrán los tramos de balaustrada desparecidos, de acuerdo con las indicaciones de los servicios municipales de patrimonio.