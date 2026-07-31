Vilanova i la Geltrú inicia la instalación de una red de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad

Vilanova i la Geltrú ya ha empezado a instalar su red de cámaras de videovigilancia en la vía pública. "La seguridad es una de las prioridades de este gobierno municipal", ha declarado al respecto el alcalde, Juan Luis Ruiz. Para el gobierno municipal, el proyecto representa un paso adelante en la "modernización de los recursos de la Policía Local y reforzará la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta ante incidencias en diferentes puntos estratégicos del municipio". Se trata de la primera vez que el municipio dispone de este tipo de dispositivos, ha recalcado también el alcalde Ruiz.

Las imágenes captadas facilitarán el seguimiento en tiempo real de determinadas situaciones y contribuirán a la investigación de hechos delictivos o incívicos, así como para conseguir una gestión más eficiente de la movilidad urbana. Todas las cámaras se controlarán desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Policía Local. El nuevo sistema de videovigilancia tiene un coste de 124.000 euros. Manel Fuentes, inspector del cuerpo municipal de policía, considera que "será una herramienta muy importante", y explica que estos días se está instalando el sistema informático y el software y que hacia los meses de septiembre u octubre se harán pruebas y se pondrán en marcha.

Un operario instala una cámara de videovigilancia en Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Las nuevas cámaras se instalan en puntos considerados "estratégicos para la seguridad ciudadana". Entre estos hay la plaza de las Neus, la Rambla Principal, la plaza de la Vila, la plaza de les Cols, la plaza de Soler i Carbonell, y diferentes cruces de las calles Sant Gregori, Caputxins, Llibertat, Tetuán, Sant Sebastià, Codonyat o Comerç. Todo el sistema será gestionado exclusivamente por personal autorizado de la Policía Local.

El gobierno municipal asegura que la implantación del sistema "se ha diseñado de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de videovigilancia y protección de datos". Así, las cámaras "enfocarán exclusivamente espacios públicos" e incorporarán, cuando sea necesario, mecanismos de privacidad para evitar la captación de espacios privados. Las imágenes se almacenarán en servidores seguros ubicados en las dependencias policiales, con acceso restringido y medidas específicas de ciberseguridad. Igualmente, el Ayuntamiento indica que todas las zonas dispondrán de la correspondiente señalización informativa para que la ciudadanía conozca la existencia del sistema.