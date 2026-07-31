Santa Coloma de Gramenet incorpora cinco agentes a la Policía Local

Cinco nuevos agentes se han incorporado a la plantilla de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet, que se suman a los otros cinco que ya ingresaron en el cuerpo en el pasado mes de febrero. Este viernes, el ayuntamiento colomense les ha dado la bienvenida de mano del Intendente, Francesc Barral, el concejal de Seguridad, Salva Tovar y la alcaldesa, Mireia González, que ha agradecido a los nuevos agentes haber escogido la ciudad para "desarrollar su vocación de servicio público". Asimismo, la edila ha destacado que la Policía Local "es un servicio esencial para garantizar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía colomense".

El gobierno municipal entiende que las nuevas incorporaciones forman parte de la estrategia "para continuar fortaleciendo la capacidad operativa" del cuerpo de seguridad "ante los nuevos retos en materia de seguridad ciudadana, convivencia, movilidad, emergencias y protección del espacio público".

La alcaldesa González ha descrito al cuerpo como "una policía presente en los barrios, que acompaña a la ciudadanía y que trabaja cada día para hacer de Santa Coloma una ciudad más segura". "La confianza de los vecinos y vecinas es una de las herramientas más importantes para continuar construyendo una ciudad más segura, cohesionada y con una mejor convivencia".

Acto de bienvenida a los nuevos cinco agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet, con la presencia de la alcaldesa, Mireia González, y el concejal de Seguridad, Salva Tovar / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

En este sentido, el Ayuntamiento destaca la construcción de la futura comisaría de la Policía Local, que considera "proyecto estratégico" de la ciudad que permitirá dotar al cuerpo de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales y futuras del servicio. Las obras de la comisaría deberían finalizar en los próximos meses. Posteriormente, se la dotará de mobiliario, equipamiento y servicios. Una vez testeados los equipos se procederá al traslado al nuevo inmueble, previsto para el primer trimestre de 2027.