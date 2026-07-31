La regularización de migrantes impulsa un récord de burocracia en Barcelona: más de 1,7 millones de gestiones en el padrón

La regularización de inmigrantes se deja notar claramente en la burocracia que asumen las administraciones locales. Las vistosas colas alrededor de la plaza Sant Jaume tiene su traslación también en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento de Barcelona. En 2025 registró un récord de trámites hechos por la ciudadanía, con un total de 4,13 millones de gestiones, ha anunciado este viernes el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls.

Es la primera vez que esta cifra supera los cuatro millones y supone una media de 11.300 al día. Los datos culminan un ascenso sostenido: en 5 años el consistorio ha incrementado un 24% los trámites realizados. "El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha acelerado este tipo de gestiones", ha apuntado Valls.

En efecto, más de uno de cada cuatro trámites de 2025 tenían relación con el padrón. La inscripción del domicilio legal de los habitantes de la ciudad abre la puerta a obtener documentación, ayudas y servicios públicos relevantes, como la atención sanitaria en los ambulatorios locales. En total fueron 1,71 millones de gestiones de empadronamiento. Han crecido las solicitudes de alta en el padrón, la comunicación de mudanzas y especialmente la expedición de certificados para acreditar residencia legal en la ciudad, uno de los requisitos del proceso extraordinario de regularización.

A poca distancia del padrón, la segunda área que han tramitado más peticiones es la hacienda municipal, con 1,19 millones. El tercer lugar, a mucha distancia, es para las 201.000 quejas recibidas en el departamento de reclamaciones y sugerencias. En este campo, destacan las incidencias en la vía pública comunicadas a través de la app 'Barcelona a la Butxaca'.

Bendita digitalización

La alta demanda ha podido absorberse, en gran parte, gracias a la digitalización. Hoy 6 de cada 10 trámites se hacen de forma digital, lo que supone un 48% más de papeleo telemático en los últimos 4 años. Ya solo se hacen en ventanilla el 25% y por teléfono, el 15%. El año pasado se digitalizaron 33 procedimientos nuevos, que pasan a prescidir de los tradicionales expedientes impresos. Uno de ellos fue la renovación del empadronamiento para personas extranjeras.

Jordi Valls ha enmarcado el aumento de gestiones en el Plan Barcelona Fácil, una política municipal que tiene por objetivo hacer más accesible la administración a través de la simplificación de trámites, "reduciendo el tiempo necesario para completarlos y eliminando barreras burocráticas". Entre los ejemplos que subraya el consistorio está la posibilidad de chatear en tiempo real con una persona de apoyo durante la tramitación de unos 300 procedimientos y la modificación de más de 40 formularios para que se entendieran más rápidamente.