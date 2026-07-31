Plan Barcelona Fácil
Récord de trámites en Barcelona: 4,13 millones de gestiones ciudadanas en un año, 11.300 de media al día
El ayuntamiento celebra que han crecido un 24% en 5 años y recalcado que 6 de cada 10 ya se hacen de forma digital
Barcelona atiende a más de 47.000 personas desde el inicio del proceso de regularización de inmigrantes
El Ayuntamiento de Barcelona gestionó en 2025 un total de 4,13 millones de trámites hechos por la ciudadanía, "récord histórico" que sitúa por primera vez el volumen de estas gestiones por encima de los 4 millones y que de media supone que el consistorio gestionó 11.300 trámites al día.
Así lo ha celebrado en rueda este viernes el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, en la que ha explicado que los datos suponen un incremento del 24% en 5 años y ha recalcado que del total, 6 de cada 10 se hacen de forma digital, lo que supone un 48% más de trámites telemáticos en los últimos 4 años.
Ha enmarcado el aumento de gestiones en el Plan Barcelona Fácil, que tiene por objetivo hacer más accesible la administración a través de la simplificación de trámites, "reduciendo el tiempo necesario para completarlos y eliminando barreras burocráticas".
Así, ha detallado que 1,7 millones de trámites han sido vinculados al empadronamiento: "El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha acelerado este tipo de gestiones". Le sigue los procedimientos que tienen que ver con la hacienda municipal con 1,19 millones, y el tercer lugar lo ocupa el llamado IRIS (Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias) con 201.000.
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