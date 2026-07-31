La piscina descubierta más esperada de Barcelona: abrirá "a mediados de agosto" tras cuatro meses llena y acabada

Los vecinos del barrio barcelonés de la Sagrera podrán disfrutar al fin de la piscina descubierta del nuevo Centro Deportivo Municipal (CEM) Sant Andreu-La Sagrera, si nada se tuerce de nuevo, a mediados de agosto. Durante cuatro meses y tres olas de calor la han podido ver llena de agua fresca y cristalina, con las obras acabadas, pero cerrada al público.

La empresa adjudicataria, la madrileña Ágora Meeting Sport Place, informó por escrito al Ayuntamiento de Barcelona del calendario previsto para el estreno, que ha hecho público el alcalde Jaume Collboni en el pleno de julio, a preguntas de Barcelona en Comú y tras la presión pública también de Junts. Un cartel en las vallas recuerda que estaba previsto poner en marcha el equipamiento hace más de un año, en marzo del 2025.

El cartel con la fecha de apertura prevista del centro inicialmente, en agosto de 2025 / MANU MITRU / EPC

Ubicado en la calle Bonaventura Gispert, 37-47, el presupuesto para construir el nuevo CEM ascendía a 12,6 millones de euros. El complejo cuenta con dos piscinas al aire libre, la principal, de 25 por 16,5 metros, y una más pequeña, de 16,5 por 6 metros. Además de deportes acuáticos, el centro incluirá dos pistas de pádel, cuatro salas de gimnasio para actividades dirigidas, una amplia zona de musculación, un bar y diversas áreas comunes. En el exterior, hay una zona verde de casi 500 m2 con vegetación y un solárium de más de 1.000 m2. En total, el equipamiento suma 3.927 m2 en tres plantas. Aunque las piscinas abran un poco antes, para usar el edificio del polideportivo habrá que esperar a septiembre.

Actualmente, esta zona de Sant Andreu solo cuenta con la piscina cubierta del CEM Sant Andreu, gestionada por el Club Natació Sant Andreu y situada en la calle Santa Coloma, 25. Dispone de vestuarios y dos pequeñas salas de actividades. No cerrará una vez se inaugure la nueva, pero sí cambiará de concesionaria. Ágora Meeting Sport Place llevará los dos espacios, que compartiran el mismo nombre oficial, compuesto por los dos barrios: "CEM Sant Andreu-La Sagrera".

La nueva piscina descubierta de La Sagrera permanece cerrada este julio pese a que las obras ya están terminadas / Manu Mitru

La elección de la gestora, el obstáculo

El retraso en la apertura del complejo se debe a problemas burocráticos, no constructivos. El Ayuntamiento de Barcelona confirma a este diario que las obras finalizaron "durante el primer trimestre de 2026" sin una concesionaria que se hiciera cargo de abrir las instalaciones al público. La adjudicación de la gestión topó con una impugnación de la Associació de Clubs de Natació de Catalunya (ACNC), plataforma que agrupa a más de 40 clubs históricos catalanes y de la que forma parte el Club Natació Sant Andreu.

Las pistas de pádel del nuevo centro permanecen cerradas al público / MANU MITRU / EPC

Llevó el concurso público al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), que tumbó el pliego inicial. Eso obligó al consistorio a reiniciar todo el trámite administrativo desde el principio. Finalmente la gestión será para la empresa madrileña, que opera ocho centros en distintas comunidades autónomas españolas. Con el polideportivo de la Sagrera planta su primera pica en Catalunya. "La adjudicación se está formalizando ahora, una vez ha acabado el plazo para presentar nuevos recursos", detalla el consistorio.

La nueva piscina descubierta de La Sagrera permanece cerrada pese a que las obras ya están terminadas. El recinto, con la piscina llena de agua y el nuevo edificio de servicios completamente finalizado, sigue vallado a la espera de su inauguración, prevista para mediados de agosto sin una fecha concreta confirmada. A 31 de julio de 2026. Barcelona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Así pues, en la cuenta atrás para el cambio de manos de la piscina histórica y el estreno de la nueva, los vecinos aguardan impacientes el anuncio de una fecha exacta para el primer baño en la Sagrera. Para muchos no será técnicamente el 'primero', además, porque estos terrenos hubo unas piscinas muy populares que el barrio perdió en 2017 por la construcción del pabellón del Camp del Ferro. La ansiada inauguración supone recobrar un servicio emblemático para el barrio.

Portavoces del gobierno municipal asumen el rol fundamental de las piscinas ante el cambio climático y defienden su apuesta por las instalaciones de proximidad, que ilustran con la duplicación de la inversión en equipamientos deportivos con hasta 100 millones de euros. Tras la apertura del CEM Espronceda en enero, las próximas inauguraciones previstas en la ciudad son el CEM La Marina en 2027 y los futuros pabellones del Poble Sec, la Model, Glòries y Ona.