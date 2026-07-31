Una nueva grieta en uno de los edificios afectados por el socavón del Putxet alarga hasta septiembre el retorno del 38% de los vecinos

Los Bombers de Barcelona han encontrado una nueva grieta en el subterráneo del número 2 de la calle Rubinstein, uno de los bloques más afectados por el socavón ocasionado por las obras de la línea 9 de metro de Barcelona. Se trata de una "pequeña cabidad mucho más pequeña que la inicial" que hallaron el miércoles por la noche y que obliga a retrasar el retorno del 38% de los vecinos hasta septiembre.

Así lo han indicado en declaraciones a medios este viernes Ramon Ramírez, Director General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat; Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona; y Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona; quienes han asegurado que se trata de un "cambio de tendencia" y que están haciendo trabajos de inyección y de estabilización para controlar la situación.

Hasta ahora, los vecinos podían acceder puntualmente a sus viviendas bajo la supervisión de Bombers. Ahora, sin embargo, el cuerpo ha tomado nuevas medidas y hasta que no se estabilice la situación los afectados no podrán ni entrar.

300 vecinos afectados

El incidente ocurrido el pasado 7 de julio afectó a 8 edificios en total y a 93 viviendas, dejando a unos 300 vecinos desalojados temporalmente. Semanas después, un 62% de los vecinos que fueron evacuados ya tienen luz verde para volver a sus viviendas y los restantes se tendrán que esperar hasta septiembre para tener más novedades ya que los trabajos seguirán durante todo el mes de agosto.

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A partir de este mismo viernes, 48 vecinos empezarán a recibir un anticipo de las ayudas económicas para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados. Por otra parte, Díaz ha explicado que se ha ofrecido también la posibilidad de suspender el pago de los alquileres, una medida a la que casi una veintena de vecinos se han acogido. También se ha habilitado una línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF) para los 16 locales afectados en concepto de gastos ordinarios.