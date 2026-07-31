Los Mossos advierten que un reciente tiroteo en La Mina rozó una tragedia: “Puso en peligro a muchas personas”

La proliferación de armas de fuego asociada con el tráfico de drogas ha derivado en varios incidentes con armas de fuego en los últimos meses en el barrio de La Mina, en el límite de Sant Adrià de Besòs con Barcelona. Los Mossos d’Esquadra han explicado este viernes que uno de los últimos tiroteos que atemorizan y agotan al vecindario en el que residen unas 11.000 personas rozó la tragedia. La policía ha detenido a cuatro personas a las que ha confiscado siete armas y que relaciona con un virulento enfrentamiento el pasado 12 de mayo, con fuego cruzado y ráfagas de disparos en plena calle, donde se recogieron cerca de 30 casquillos. “Aunque no causó ningún herido, puso en peligro la integridad física de muchas personas”, ha avisado el cuerpo.

Tras el altercado, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos y la unidad de investigación de la comisaría de Badalona emprendieron unas pesquisas que fructificaron con un operativo integrado por más de 150 agentes, culminado con el registro de diversos domicilios en Sant Adrià, Badalona, Barcelona, Terrassa y Maçanet de la Selva. Las indagaciones llevaron a arrestar a dos hombres de 64 y 40 años y una mujer de 48 años, a los que se intervinieron cuatro pistolas, una escopeta y un subfusil, además de abundante munición. Un día después de las detenciones, un hombre de 46 años al que también se vincula con el suceso se entregó en la comisaría. Los sospechosos forman parte presuntamente de dos grupos enfrentados.

Los Mossos destacan que gran parte del arsenal incautado estaba cargado en los dormitorios donde se localizó. Los agentes sostienen que estaba listo para ser utilizado en cualquier momento, sin atenerse a las medidas de seguridad exigidas por el reglamento de armas. A su vez, los Mossos apuntan que los detenidos carecen de licencia para portar armamento. Además de estar acusados de abrir fuego en mitad de la vía pública, se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas.

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La policía también decomisó un chaleco antibalas, defensas extensibles y otras armas blancas prohibidas por su peligrosidad, teléfonos móviles y casi 40.000 euros en efectivo. A su vez, los Mossos han resaltado que existe un equipo conjunto de agentes de la DIC y la unidad de investigación de Badalona que trabaja para intensificar la acción policial contra la red de narcotráfico que opera en La Mina. Al margen de las refriegas con armas de fuego, un hombre murió apuñalado este miércoles en el barrio por una pelea originada en un bar.