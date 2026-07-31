Martorell entrega las llaves de 28 pisos de alquiler con protección oficial

El Ayuntamiento de Martorell ha entregado las llaves de las viviendas con protección oficial en régimen de alquiler de los edificios Auró y Els Oms, en el barrio de la Vila de Martorell. Se trata de dos promociones que suman 28 viviendas con precios que osculan entre algo menos de 400 y 800 euros mensuales, y de uno, dos o tres habitaciones. Su construcción ha sido impulsada por la Fundació Salas y Alas Vivienda Asequible, con el apoyo del consistorio. El acto ha contado con la participación del alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; el presidente de la Fundació Salas, José Miguel Deus; y el presidente y consejero delegado de Alas Vivienda Asequible, Manel Rodríguez.

Todos ellos, junto a otros representantes institucionales han visitado previamente dos de las viviendas del edificio Auró, acompañados por sus nuevos residentes. Este edificio, con 19 viviendas, está situado en la calle de Pere Puig 111-115 y en la avenida de la Generalitat 9-11. Els Oms se ubica en la calle de Sant Josep 9-13, con nueve viviendas.

A estas promociones se añadirá próximamente el edificio Til·ler, actualmente en construcción en la plaza de la Vila, que contará con nueve viviendas más y un local comercial. Estos proyectos se suman a la apuesta de Martorell para ampliar el parque de vivienda protegida, después de las promociones desarrolladas en el barrio de La Sínia, donde ya se han entregado 260 viviendas con protección oficial y actualmente se están construyendo 77 más.

El alcalde Fonollosa, que ha subrayado la dificultad actual para conseguir un piso, ha defendido el papel de la vivienda protegida "como una herramienta para garantizar el acceso a una vivienda con un precio regulado ante el encarecimiento del mercado libre". "No es que sea una vivienda barata, sino que es una vivienda que se puede pagar", ha puntualizado. Fonollosa ha recordado que Martorell es el municipio de Catalunya "con más viviendas de protección oficial por habitante". "Queremos que en el casco antiguo viva gente joven, la vivienda protegida también es una herramienta para rejuvenecer el barrio y darle vida".

El presidente de la Fundació Salas, José Miguel Deus, ha valorado positivamente la colaboración entre administraciones, promotores sociales y gestores de las viviendas como fórmula para hacer posible este tipo de proyectos. Las 28 viviendas, ha detallado, "ofrecen alquileres asequibles muy por debajo de los precios de mercado". También ha destacado que "se trata de edificios sostenibles, con sistemas de aerotermia, alta eficiencia energética y acabados equiparables a los de una promoción de vivienda libre".

Por su parte, el presidente y CEO de Alas Vivienda Asequible, Manel Rodríguez, se ha felicitado, ya que se trata de las primeras viviendas que pone a disposición de sus residentes. "Es el reflejo de un modelo que apuesta para ampliar la oferta de vivienda asequible mediante la colaboración publicoprivada, con promociones sostenibles, eficientes y pensadas para dar respuesta a las necesidades reales de las personas", ha señalado.