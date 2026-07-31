En el barrio de Can Vidalet
Esplugues sustituirá por dos ascensores las escaleras mecánicas de la plaza de la Bòbila tras una avería irreparable
El consistorio señala que la instalación de los elevadores ya formaba parte de la transformación planeada de la calle Verge de la Mercè
Barcelona inicia la renovación de 44 ascensores y escaleras mecánicas en los barrios de montaña
El Ayuntamiento de Esplugues ha anunciado este viernes que, ante una nueva avería que "ya no se puede reparar", sustituirá la escalera mecánica de la plaza de la Bòbila, en el barrio de Can Vidalet, por dos ascensores que "garantizarán la accesibilidad universal" entre el desnivel que separa la mencionada plaza y la calle de la Verge de la Mercè.
El consistorio señala que la instalación actual es ya muy antigua y que ya no es posible arreglar los desperfectos que la mantienen desde hace semanas fuera de servicio. Por ello, ya no volverá a funcionar y será retirada cuando inicien las obras de los ascensores.
Los dos nuevos elevadores "facilitarán los desplazamientos del vecindario, especialmente de las personas mayores, con movilidad reducida o que se desplazan con cochecitos infantiles", señala el consistorio. La actuación forma parte de la primera fase de transformación de la calle de la Verge de la Mercè, en el tramo comprendido entre la plaza de la Bòbila y las calles de la Menta y de la Serra del Cadí.
El Ayuntamiento asegura que "trabaja para que puedan empezar lo antes posible" unas obras que prevén duren unos diez meses y se ejecutarán de manera "escalonada". La zona de los ascensores será la primera donde se actuará, con el objetivo que puedan entrar en servicio cuanto antes mejor, mientras en el resto de la calle continúen las obras.
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