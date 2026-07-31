Empiezan las obras del nuevo edificio de investigación de la UPC en el Campus Diagonal-Besòs

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciado la construcción de un nuevo edificio de investigación en el campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Con un coste de inversión de 24,3 millones de euros (aportados por el Incasòl), se ejecutará en un plazo de 21 meses.

Ubicado entre la rambla central del campus y la calle de Eduard Maristany, frente al barrio de la Mina, el equipamiento sumará 14.352 metros cuadrados. Además, aprovechará los cimientos y parte de la estructura que ya están construidos: será un edificio escalonado que tendrá planta baja y tres plantas en la parte más baja, y seis plantas en el otro lado, según informa el Incasòl en un comunicado.

El Incasòl construirá el edificio en unos terrenos que la UPC le cedió en derecho de superficie: una vez construido el edificio, el Incasòl recuperará la inversión a través del alquiler de los espacios del edificio mientras dure el derecho de superficie. Una vez terminada y recuperada la inversión, el edificio lo gestionará la UPC.

El nuevo complejo está planteado como centro altamente sostenible, cuidando su impacto ambiental durante su construcción y su ciclo de vida e incorporará distintos sistemas pasivos y bioclimáticos que ayudarán a reducir su consumo energético. Un ejemplo muy característico es el atrio bioclimático, un elemento vertebrador del edificio y que conecta todos los espacios, pero que al mismo tiempo actúa como regulador térmico.

Gracias a la forma en que se ha planteado, en invierno actúa como invernadero acumulando una bolsa de aire precalentado que ayuda a mantener la temperatura durante el día, y en verano funciona como una torre de viento por donde la brisa marina entra por la noche por la parte baja enfriando el "corazón" del edificio.

En la cubierta se añadirá un sistema de recogida, filtrado y reutilización del agua pluvial y el edificio tendrá también una fachada bioesférica, por la que esta se adaptará a cada una de las orientaciones para hacer frente a los diferentes gradientes de radiación solar.