Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de vehículos en el Maresme

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Arenys de Mar detuvieron el 24 de julio a un hombre de 18 años y una mujer de 20 años como presuntos autores de varios delitos de robo o hurto de uso de vehículo, robo con fuerza en interior de vehículo y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con la sustracción de vehículos estacionados en la vía pública y en zonas de aparcamiento de fácil acceso. Los hechos se produjeron principalmente en las poblaciones de Calella, Pineda de Mar, Tordera, Arenys de Mar, Canet de Mar, Mataró, Molins de Rei y Torredembarra.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes detectaron un patrón delictivo común. Los autores seleccionaban principalmente vehículos utilitarios con características similares y actuaban con un reparto claro de funciones. Mientras una de las personas accedía al vehículo y manipulaba el sistema de arranque, la otra efectuaba tareas de vigilancia para alertar de posibles testigos o de la presencia policial.

La investigación permitió relacionar a los detenidos con doce sustracciones consumadas de vehículos, dos tentativas y varios robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos entre el 15 y el 25 de mayo de 2026. Los vehículos sustraídos eran utilizados de manera inmediata para desplazarse entre municipios y cometer otros delitos, principalmente robos con fuerza en el interior de más vehículos estacionados. Una vez utilizados, eran abandonados en localidades diferentes de las de su sustracción para dificultar la localización y la vinculación con los autores. Esta dinámica permitió descartar que la finalidad fuera la apropiación definitiva de los vehículos.

El 24 de julio, un agente fuera de servicio localizó en Calella a una de las personas investigadas, sobre la cual pesaba una orden de búsqueda y detención relacionada con estos hechos. Poco después, el mismo agente también identificó al segundo miembro del grupo. Con el apoyo de patrullas policiales, los agentes detuvieron los dos presuntos autores.

En el cacheo practicado a uno de los arrestados, los investigadores intervinieron un dispositivo presuntamente utilizado para manipular y poner en funcionamiento los vehículos sustraídos. La investigación continúa abierta y no se descarta poder relacionar los detenidos con otros hechos similares cometidos en diferentes localizaciones. Los detenidos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Arenys de Mar el día 27 de julio.