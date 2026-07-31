Un contrato de 61 millones mejorará el tratamiento de aguas residuales en una treintena de municipios del Vallès y el Moianès

Una treintena de municipios del Vallès y el Moianès contarán con un servicio renovado para recoger, transportar y depurar sus aguas residuales. El Consorci Besòs Tordera (CBT) ha sacado a licitación un contrato valorado en 61,2 millones de euros para asegurar el funcionamiento y la mejora de 29 sistemas de saneamiento.

El anuncio de licitación se publicó el 29 de julio y contempla tanto el trabajo diario en las instalaciones como la reparación de averías, la sustitución de equipos antiguos y la ejecución de nuevas mejoras.

El objetivo es que el agua utilizada en viviendas, comercios e industrias sea correctamente tratada antes de volver a los ríos y al medio natural. Para ello, el contrato incluye el mantenimiento de depuradoras, colectores, grandes tuberías, estaciones de bombeo y equipos eléctricos y mecánicos.

Aunque estas infraestructuras suelen pasar desapercibidas para la ciudadanía, son esenciales para evitar que las aguas residuales lleguen sin tratar a los ríos. También permiten prevenir vertidos, malos olores, averías y posibles daños ambientales.

Uno de los principales objetivos del contrato será reducir las interrupciones inesperadas del servicio. La empresa o las empresas adjudicatarias deberán revisar las instalaciones, reparar los elementos dañados y renovar aquellos equipos que hayan quedado anticuados o puedan provocar fallos.

Las actuaciones se organizarán en ocho zonas de gestión. El contrato incluye los sistemas de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Congost, La Garriga, Corró d’Amunt, Granollers, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès, Caldes de Montbui y La Llagosta.

También abarca Can Canyameres, Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Vilalba Sasserra, Vallgorguina, Gualba, Campins, Pertegàs, Can Ram, Montseny, Costa de Montseny y Les Comes.

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Las empresas responsables tendrán que garantizar que las aguas residuales reciban el tratamiento exigido por la normativa española y europea. Además, deberán conservar en buen estado tanto las instalaciones como los equipos que permiten que el servicio funcione de manera continuada.