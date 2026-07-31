Recoger, transportar y depurar
Un contrato de 61 millones mejorará el tratamiento de aguas residuales en una treintena de municipios del Vallès y el Moianès
El Consorci Besòs Tordera licita por 61,2 millones de euros la gestión, el mantenimiento y la renovación de depuradoras, colectores y estaciones de bombeo
De las cloacas al grifo: Catalunya tratará de convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
Una treintena de municipios del Vallès y el Moianès contarán con un servicio renovado para recoger, transportar y depurar sus aguas residuales. El Consorci Besòs Tordera (CBT) ha sacado a licitación un contrato valorado en 61,2 millones de euros para asegurar el funcionamiento y la mejora de 29 sistemas de saneamiento.
El anuncio de licitación se publicó el 29 de julio y contempla tanto el trabajo diario en las instalaciones como la reparación de averías, la sustitución de equipos antiguos y la ejecución de nuevas mejoras.
El objetivo es que el agua utilizada en viviendas, comercios e industrias sea correctamente tratada antes de volver a los ríos y al medio natural. Para ello, el contrato incluye el mantenimiento de depuradoras, colectores, grandes tuberías, estaciones de bombeo y equipos eléctricos y mecánicos.
Aunque estas infraestructuras suelen pasar desapercibidas para la ciudadanía, son esenciales para evitar que las aguas residuales lleguen sin tratar a los ríos. También permiten prevenir vertidos, malos olores, averías y posibles daños ambientales.
Uno de los principales objetivos del contrato será reducir las interrupciones inesperadas del servicio. La empresa o las empresas adjudicatarias deberán revisar las instalaciones, reparar los elementos dañados y renovar aquellos equipos que hayan quedado anticuados o puedan provocar fallos.
Las actuaciones se organizarán en ocho zonas de gestión. El contrato incluye los sistemas de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Congost, La Garriga, Corró d’Amunt, Granollers, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès, Caldes de Montbui y La Llagosta.
También abarca Can Canyameres, Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Vilalba Sasserra, Vallgorguina, Gualba, Campins, Pertegàs, Can Ram, Montseny, Costa de Montseny y Les Comes.
Las empresas responsables tendrán que garantizar que las aguas residuales reciban el tratamiento exigido por la normativa española y europea. Además, deberán conservar en buen estado tanto las instalaciones como los equipos que permiten que el servicio funcione de manera continuada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
- L'Hospitalet desaloja del mercado de Collblanc a la polémica pescadería que 'ocupaba ilegalmente' tres paradas
- No sabíamos si abrir las puertas o esperarnos': así se vivió desde dentro el incendio de la L1 del metro entre Clot y Glòries
- Es un día muy especial': abre la piscina que 19.000 habitantes del área de Barcelona llevaban 20 años esperando
- Se entrega ante los Mossos el sospechoso de asesinar a su mujer a cuchilladas en Barcelona
- La escalera mecánica viral del metro de Sagrada Família renace como temerario plató pese a la prohibición
- Muere apuñalado un hombre en el barrio de la Florida de L'Hospitalet
- Los intoxicados en el incendio del metro de Barcelona bajaron a las vías antes que el conductor pudiera dar media vuelta