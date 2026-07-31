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Tránsito denso

Un bus averiado tapona el acceso sur a Barcelona por la C-31 en hora punta

El incidente ha provocado 1,5 kilómetros de circulación lenta en dirección a la plaza Cerdà

Un agente de la Guardia Urbana controla el tráfico en Barcelona, en una imagen de archivo

Un agente de la Guardia Urbana controla el tráfico en Barcelona, en una imagen de archivo / GUB Barcelona

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Barcelona
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Una avería ha complicado el acceso a Barcelona por la C-31 este viernes a primera hora. Según informa el Servei Català del Trànsit, un autobús ha quedado parado en el carril central de la autovía a la altura de l'Hospitalet de Llobregat, en plena hora punta matinal.

El corte de un carril por el autobús estropeado han provocado al menos 1,5 kilómetros de circulación lenta en dirección a la plaza Cerdà, desde el hospital de Bellvitge hasta el centro comercial IKEA.

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La afectación viaria en este tramo de C-31 paralelo a la Granvia de l'Hospitalet se ha sumado a otra congestión en la ronda Litoral, a la altura del Morrot de Montjuïc. Entre el cementerio y el paseo de la Zona Franca hay un tramo de tráfico denso derivado del desmantelamiento de un asentamiento de personas sin hogar en las inmediaciones de la ronda, lugar al que se han desplazado ambulancias y efectivos policiales para asistir a los desalojados.

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