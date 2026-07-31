La ACA blinda por 23,5 millones la depuración de las aguas residuales de Terrassa durante cinco años

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha sacado a licitación por 23.550.844,88 euros la gestión y el mantenimiento del sistema de saneamiento de Terrassa, una red esencial para recoger, tratar y depurar las aguas residuales de la ciudad antes de devolverlas al medio natural.

El contrato parte de un presupuesto de 17.292.599,92 euros más IVA para un periodo inicial de cuatro años, aunque podrá prorrogarse durante uno más. De este modo, el servicio podría extenderse durante un máximo de cinco años.

La licitación afecta a una parte poco visible, pero imprescindible, del ciclo del agua. El sistema de saneamiento incluye las instalaciones, tuberías, equipos y procesos encargados de recoger el agua utilizada en viviendas, comercios e industrias, transportarla y depurarla antes de su retorno al entorno.

La empresa adjudicataria deberá garantizar que las instalaciones funcionen de forma continua e ininterrumpida, sin paradas imprevistas y con el menor impacto posible para los vecinos. Entre sus obligaciones estará evitar la aparición de olores apreciables durante el tratamiento del agua y de los lodos.

El contrato también contempla la reparación de averías, la conservación de las instalaciones y la sustitución de equipos antiguos o que ya no puedan repararse. Asimismo, se podrán ejecutar obras de mejora cuando sean necesarias para mantener la calidad del agua depurada y asegurar el cumplimiento de la normativa.

La ACA ha decidido agrupar en un mismo contrato la gestión del servicio, los suministros y las obras. Así, una única empresa será responsable del funcionamiento diario del sistema, de las reparaciones y de la renovación de los equipos.

La documentación advierte de que no realizar estas actuaciones podría poner en riesgo el proceso de depuración y la calidad del agua que se devuelve al medio natural. También podría provocar incumplimientos de la normativa ambiental.

La licitación llega en una ciudad con una relación especialmente significativa con la gestión del agua. Terrassa recuperó la gestión pública del abastecimiento el 10 de diciembre de 2018, cuando la empresa municipal Taigua asumió el servicio tras finalizar la histórica concesión de la compañía privada Mina.

El contrato que ahora licita la ACA se refiere, sin embargo, al saneamiento y la depuración de las aguas residuales, una fase distinta del abastecimiento que gestiona Taigua. Su objetivo es garantizar que el agua, una vez utilizada, sea recogida y tratada correctamente.

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Además de prevenir averías y malos olores, la empresa adjudicataria tendrá que cumplir las normas de seguridad relacionadas con las instalaciones eléctricas, los elementos a presión, los gases inflamables y las posibles atmósferas explosivas.