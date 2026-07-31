Cuatro detenidas por robar cosméticos y ropa valorados en más de 1.000 euros en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a cuatro mujeres acusadas de robar en comercios del centro de la capital catalana. La policía les incrimina por sustraer supuestamente numerosos productos de cosmética, higiene personal y ropa. El cuerpo estima que el valor del material hurtado supera los mil euros.

Según ha informado hoy la Guardia Urbana, agentes de paisano detuvieron a las cuatro mujeres este jueves en la plaza Catalunya de Barcelona. Las arrestadas acabaron reconociendo que habían sustraído los productos en varios establecimientos comerciales.

Todos los productos sustraídos eran nuevos y conservaban el embalaje original. La policía los devolverá ahora a las tiendas que sufrieron los robos.