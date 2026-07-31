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En el centro de la ciudad

Cuatro detenidas por robar cosméticos y ropa valorados en más de 1.000 euros en Barcelona

La Guardia Urbana localizó en la plaza Catalunya a las sospechosas, que reconocieron que habían sustraído los productos en varias tiendas

Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados

Tienda de cosméticos en Barcelona, en una imagen de archivo.

Tienda de cosméticos en Barcelona, en una imagen de archivo. / JORDI OTIX

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EFE

EFE

Barcelona
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La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a cuatro mujeres acusadas de robar en comercios del centro de la capital catalana. La policía les incrimina por sustraer supuestamente numerosos productos de cosmética, higiene personal y ropa. El cuerpo estima que el valor del material hurtado supera los mil euros.

Según ha informado hoy la Guardia Urbana, agentes de paisano detuvieron a las cuatro mujeres este jueves en la plaza Catalunya de Barcelona. Las arrestadas acabaron reconociendo que habían sustraído los productos en varios establecimientos comerciales.

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Todos los productos sustraídos eran nuevos y conservaban el embalaje original. La policía los devolverá ahora a las tiendas que sufrieron los robos.

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