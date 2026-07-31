Horarios especiales
Las terrazas de los bares de Gràcia podrán cerrar hasta 3 horas más tarde durante la fiesta mayor
La medida permitirá alargar la actividad de bares y restaurantes del 15 al 21 de agosto y también eliminará temporalmente las restricciones para los comercios de cinco plazas
Las fiestas de Gràcia 2026 engalanarán 23 calles y cinco de ellas tendrá decoración conjunta
Edu Gil
El Ayuntamiento de Barcelona vuelve un año más a flexibilizar este agosto los horarios de terrazas y comercios del barrio de Gràcia con motivo de la celebración de la fiesta mayor del barrio. Un decreto firmado por el alcalde el pasado 27 de julio autoriza, entre el 15 y el 21 de agosto, una ampliación excepcional del horario de apertura de las terrazas y deja sin efecto durante esos días las restricciones que habitualmente se aplican en varias plazas de la zona.
La medida, que el consistorio aplica desde hace años con motivo de las fiestas, permitirá que las terrazas permanezcan abiertas hasta las 03.00 horas los días 15 y 21 de agosto, mientras que entre el 16 y el 20 de agosto podrán funcionar hasta las 02.00 horas. En todos los casos, el horario de apertura se mantiene a las 08.00 horas.
Además de ampliar el horario, el decreto suspende temporalmente las limitaciones de reducción horaria y las restricciones sobre el número de mesas que rigen habitualmente en las plazas de la Vila de Gràcia, Sol, Revolució, Diamant y Virreina. Estas medidas se recuperarán una vez finalice la fiesta mayor, el 21 de agosto.
También para los comercios
La resolución aprobada por el ayuntamiento extiende esta flexibilización a los establecimientos comerciales situados en el entorno de estas cinco plazas. Durante la semana festiva tampoco se aplicarán las restricciones horarias que afectan normalmente a estos negocios, una medida que beneficia especialmente a los locales que venden productos para consumir en la calle durante las celebraciones.
El decreto se ampara en la Ordenanza de Terrazas y modifica de forma excepcional el régimen horario con motivo de una de las celebraciones más multitudinarias de Barcelona, que cada año reúne a miles de personas en las calles decoradas de la Vila de Gràcia.
Una excepción a las limitaciones vigentes
La ampliación de horarios supone una excepción temporal a las restricciones implantadas en los últimos años para reducir el impacto del ruido en algunas de las plazas más concurridas de Gràcia. En concreto, durante la Festa Major no se aplicarán las medidas de reducción horaria ni las limitaciones sobre el número de mesas aprobadas por el distrito en distintos decretos desde 2022.
El edicto también recuerda la situación jurídica de la Plaça del Sol, donde continúa la ejecución provisional de una sentencia de enero de 2025 que anuló una de las resoluciones municipales sobre la regulación de terrazas, aunque esta circunstancia no altera la aplicación de la flexibilización horaria prevista para la semana de fiestas.
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