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Cambios en el parking express de la T1 del Aeropuerto del Prat de Barcelona: dos nuevas zonas claramente diferenciadas

En 2025 se superó el récord de pasajeros durante el verano

Una huelga indefinida en el 'handling' del aeropuerto de Barcelona-El Prat amenaza las vacaciones de dos millones de pasajeros

Aena invertirá 153 millones para transformar y "coser" la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Parking Express del Aeropuerto de Barcelona

Parking Express del Aeropuerto de Barcelona / AENA

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Con la llegada del verano llega también la época de más idas y venidas en los aeropuertos. Y es que el calor y las vacaciones son la excusa perfecta para coger un avión e irse a recorrer cualquier lugar del mundo. De hecho, según Aena, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat registró durante el período del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 más de 16 millones de pasajeros, una cifra que supone un aumento del 3,8% respecto al año anterior que se consolida como la mejor de la historia.

Este aumento de pasajeros también supone un incremento del flujo de personas transitando por las instalaciones y por los parkings, por lo que el aeropuerto de Barcelona ha decidido reorganizar las zonas de estacionamiento del Parking Express de la Terminal T1, la terminal más grande del aeródromo.

Como informa Aena en el comunicado oficial, esta reestructuración se ha llevado a cabo para optimizar la circulación de los vehículos y ganar agilidad los momentos de mayor afluencia.

Por ende, desde el pasado jueves están disponibles dos zonas diferenciadas: una destinada exclusivamente a dejar o recoger pasajeros sin abandonar el vehículo y otra para estacionar con un máximo de dos horas.

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Este aparcamiento, ubicado en el vial de salidas, ordena el flujo de vehículos en la fachada de la terminal y facilita la subida y bajada de pasajeros.

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