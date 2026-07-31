Barcelona abre al público las nuevas pistas de baloncesto bajo el viaducto de Vallcarca

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto al público las nuevas pistas del área de 'street basket' de la avenida de Vallcarca, ubicadas bajo el viaducto, en el distrito de Gràcia, un espacio que sustituye a la antigua pista situada unos metros más abajo y que adecua 1.930 metros cuadrados que no tenían uso ciudadano.

El proyecto, que incorpora dos pistas de 'streetball', zonas de descanso, nuevo mobiliario urbano, aparcamientos para bicicletas y mejoras verdes, ha tenido un coste final de 2,1 millones de euros y forma parte del conjunto de actuaciones previstas para avanzar en la configuración del futuro Parc Central de Vallcarca, informan en un comunicado este viernes.

La nueva instalación abierta al público da respuesta a una demanda "histórica" de los usuarios de la pista de Vallcarca y garantiza la continuidad de la práctica del baloncesto en el barrio, en un emplazamiento integrado en el futuro Parc Central de Vallcarca.

Formato 'streetball'

La propuesta se ha diseñado a partir de los usos que actualmente se desarrollan en la pista, priorizando el formato de 'streetball' con dos pistas laterales (de 15 metros de ancho cada una y 11 metros de profundidad) que facilitan la práctica simultánea y una mejor adaptación a las características topográficas del espacio.

La actuación también ha incorporado nuevos accesos accesibles desde la avenida Vallcarca, un sistema de iluminación específico para la actividad deportiva y un cierre perimetral que contribuye a la seguridad de los usuarias y la convivencia con los vecinos.

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La urbanización ha incluido la plantación de arbolado nuevo, así como la naturalización de los taludes que rodean el espacio deportivo y se recupera la Font de la Nina, "un elemento emblemático de la memoria de Vallcarca": la nueva urbanización reinstala la pica de piedra original conservada por el distrito, e incorpora información sobre la historia de la antigua fuente y su relación con el barrio.