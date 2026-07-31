Reforma del barrio
Barcelona abre al público las nuevas pistas de baloncesto bajo el viaducto de Vallcarca
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto al público las nuevas pistas del área de 'street basket' de la avenida de Vallcarca, ubicadas bajo el viaducto, en el distrito de Gràcia, un espacio que sustituye a la antigua pista situada unos metros más abajo y que adecua 1.930 metros cuadrados que no tenían uso ciudadano.
El proyecto, que incorpora dos pistas de 'streetball', zonas de descanso, nuevo mobiliario urbano, aparcamientos para bicicletas y mejoras verdes, ha tenido un coste final de 2,1 millones de euros y forma parte del conjunto de actuaciones previstas para avanzar en la configuración del futuro Parc Central de Vallcarca, informan en un comunicado este viernes.
La nueva instalación abierta al público da respuesta a una demanda "histórica" de los usuarios de la pista de Vallcarca y garantiza la continuidad de la práctica del baloncesto en el barrio, en un emplazamiento integrado en el futuro Parc Central de Vallcarca.
Formato 'streetball'
La propuesta se ha diseñado a partir de los usos que actualmente se desarrollan en la pista, priorizando el formato de 'streetball' con dos pistas laterales (de 15 metros de ancho cada una y 11 metros de profundidad) que facilitan la práctica simultánea y una mejor adaptación a las características topográficas del espacio.
La actuación también ha incorporado nuevos accesos accesibles desde la avenida Vallcarca, un sistema de iluminación específico para la actividad deportiva y un cierre perimetral que contribuye a la seguridad de los usuarias y la convivencia con los vecinos.
La urbanización ha incluido la plantación de arbolado nuevo, así como la naturalización de los taludes que rodean el espacio deportivo y se recupera la Font de la Nina, "un elemento emblemático de la memoria de Vallcarca": la nueva urbanización reinstala la pica de piedra original conservada por el distrito, e incorpora información sobre la historia de la antigua fuente y su relación con el barrio.
- Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
- L'Hospitalet desaloja del mercado de Collblanc a la polémica pescadería que 'ocupaba ilegalmente' tres paradas
- No sabíamos si abrir las puertas o esperarnos': así se vivió desde dentro el incendio de la L1 del metro entre Clot y Glòries
- Es un día muy especial': abre la piscina que 19.000 habitantes del área de Barcelona llevaban 20 años esperando
- Se entrega ante los Mossos el sospechoso de asesinar a su mujer a cuchilladas en Barcelona
- La escalera mecánica viral del metro de Sagrada Família renace como temerario plató pese a la prohibición
- Muere apuñalado un hombre en el barrio de la Florida de L'Hospitalet
- Los intoxicados en el incendio del metro de Barcelona bajaron a las vías antes que el conductor pudiera dar media vuelta