Las viviendas del barrio de Gavà Mar contarán con franjas de protección de 25 metros ante incendios forestales

El municipio de Gavà, en el Baix Llobregat, ha aprobado nuevos instrumentos de planificación para reforzar la prevención de incendios forestales y ampliar las medidas de protección en las zonas próximas al bosque. Entre las principales novedades figura la aprobación inicial del primer nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Gavà Mar, que permitirá crear por primera vez franjas de protección de 25 metros alrededor de las viviendas de este sector una vez finalice la tramitación administrativa.

El pleno municipal también ha dado el visto bueno a la actualización del plano de delimitación de urbanizaciones, núcleos de población, edificaciones e instalaciones situadas en terreno forestal o dentro de la franja de 500 metros. Este documento identifica los espacios donde deben aplicarse medidas específicas de prevención y adapta la planificación municipal a los actuales escenarios de riesgo. Además, se ha aprobado inicialmente la actualización del de Prevenció d’Incendis Forestals de Bruguers I para adecuarlo a la normativa vigente y a las características actuales del territorio, lo que permitirá ampliar las actuaciones preventivas ya realizadas en este ámbito.

Según el ayuntamiento, estos acuerdos forman parte de una estrategia de prevención iniciada en 1996 y recogida actualmente en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2023-2028. El consistorio señala que el municipio dispone también de planes específicos para Can Tries, Ca n'Espinós, la Sentiu, Bruguers y el núcleo urbano.

Entre las actuaciones ejecutadas en los últimos años destacan la apertura de franjas de protección alrededor de las urbanizaciones, realizada en 2024, y los trabajos de mantenimiento llevados a cabo este año en Can Tries, el núcleo urbano, Bruguers, Ca n'Espinós y la Sentiu. Con la incorporación de Gavà Mar, esta red de protección se extenderá a un ámbito que hasta ahora no contaba con un plan específico.

Coordinación y recursos

El ayuntamiento recuerda que las actuaciones de protección de urbanizaciones comenzaron en 2004, cuando se aprobó el Manual d’actuació per a Incendis Forestals de Gavà. Desde entonces se han revisado y actualizado las medidas de prevención, y el consistorio asumió de forma subsidiaria la apertura y el mantenimiento de las franjas de protección tras un acuerdo con los vecinos, pese a que esta obligación corresponde a los propietarios de las fincas.

La prevención también se apoya en la colaboración con la Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Gavà, con la que el ayuntamiento mantiene un convenio desde 1988. Desde 2023, los trabajos de mantenimiento de las franjas se externalizan para liberar efectivos de la ADF y destinarlos a otras tareas preventivas.

Durante la campaña forestal, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, el dispositivo cuenta con tres personas contratadas por la ADF para realizar labores de vigilancia los siete días de la semana. El ayuntamiento destina una subvención anual de 96.000 euros durante 2025 y 2026 y trabaja en la adquisición de un nuevo vehículo pick-up y equipamiento específico para reforzar estas tareas.

Cuando la Generalitat activa el nivel 3 del Pla Alfa, el consistorio despliega un dispositivo especial que incluye la comunicación con empresas que desarrollan actividades con riesgo de ignición, el cierre preventivo de las zonas de barbacoas de la avenida de Europa y de los restaurantes Solior y Ermita de Bruguers, así como la información directa a los vecinos de las zonas forestales.

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Asimismo, el ayuntamiento colabora con la Generalitat en la construcción de un nuevo depósito de agua en la Sentiu destinado al abastecimiento de los helicópteros de extinción de incendios. Según el consistorio, esta infraestructura permitirá reforzar la capacidad de respuesta de los medios aéreos ante posibles incendios forestales.