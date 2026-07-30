Sant Adrià ultima la compra de un edificio a Telefónica por dos millones de euros para hacer pisos para mayores

El precio de la vivienda y las dificultades para disponer de un techo asequible serán asuntos que marcarán el debate en buena parte de las ciudades en las elecciones municipales de mayo de 2027, ya a menos de un año en el horizonte. Ante la inquietud candente, las administraciones y los municipios exprimen fórmulas para hacer aflorar domicilios de titularidad pública, también destinados a colectivos con necesidades especiales. Con esa premisa en mente, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha anunciado en los últimos días que se hará con la propiedad de un edificio de servicios técnicos que Telefónica posee desde hace varias décadas en el centro de la localidad.

La idea del gobierno municipal de la ciudad ubicada a las puertas de Barcelona pasa por derribar la antigua central de la red de telecomunicaciones una vez que la haya adquirido. Allí, en el paseo de la Rambleta que da al parque fluvial del río Besòs, edificará un bloque de viviendas dotacionales para ancianos. Ese tipo de promociones suelen contar con pisos adaptados y sin barreras arquitectónicas para gente mayor, servicios comunes compartidos -como pueden ser los de atención o teleasistencia- y alquileres a precios reducidos.

Mapa del edificio de Telefónica de Sant Adrià de Besòs que el ayuntamiento de la ciudad comprará para hacer pisos para gente mayor

La compra aún no se ha cerrado formalmente, aclara el consistorio, pero ya se está ultimando. El ayuntamiento de la localidad de casi 40.000 habitantes cuenta con obtener la titularidad del inmueble con fondos propios. Estima que el importe ronde entre los 1,5 millones y dos millones de euros. “La cifra definitiva de la compra se comunicará una vez que la operación esté formalizada”, apunta.

Sin apenas uso

El inmueble de Telefónica pretendido por Sant Adrià está situado detrás de la sede consistorial y del Centro de Atención Primaria (CAP) Doctor Barraquer. Se trata de una central técnica sin apenas uso: ya hace muchos años que raramente los vecinos de la zona se cruzan con operarios de la compañía que entren o salgan de la instalación. Parte de la planta superior está envuelta con una red para evitar desprendimientos.

Por ahora, el ayuntamiento no ha concretado cuántos hogares se crearán en el futuro edificio que reemplazará a la sede de Telefónica. Al respecto, explica que el proyecto “se está perfilando”, aunque añade que la futura edificación tendrá “una capacidad media/alta”.

Entrada del antiguo edificio de Telefónica, en Sant Adrià de Besòs, que el ayuntamiento adquirirá para construir viviendas para mayores. / MANU MITRU

Añade que se marca como meta ideal que el bloque esté acabado en 2030. Puntualiza que es una previsión “optimista” y todavía “embrionaria”. Además, en el mismo inmueble de nueva construcción se planifica alojar servicios municipales de atención a la ciudadanía.

El ayuntamiento dice que, por ahora, queda por definir qué prestaciones se ofrecerán a los vecinos en las futuras dependencias. El Plan de Actuación Municipal hasta 2027 sugería que albergasen una ampliación de los servicios del CAP del centro de Sant Adrià.

Actuación estratégica

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, destaca que la adquisición era un compromiso municipal y se se trata de una “actuación estratégica”. “Nos permite recuperar un espacio icónico para ponerlo al servicio de la ciudadanía”, expresa.

El proyecto se está perfilando, pero el consistorio confía en que el futuro bloque tenga una "capacidad media/alta" de domicilios

El ayuntamiento comenta que, por ahora, “se están llevando a cabo los diferentes trámites administrativos y las gestiones correspondientes con la empresa propietaria” antes de completar la compra. En paralelo, Sant Adrià ha incluido la futura promoción entre los proyectos por los que reclama financiación en la candidatura conjunta con Badalona al Pla de Barris de la Generalitat.

El municipio quiere recabar fondos del programa del Govern para demoler el actual edificio y acondicionar el terreno para levantar el futuro equipamiento. Sant Adrià y Badalona aspiran a ingresar unos 25 millones de euros para financiar 27 reformas, programas de ayudas y actuaciones a repartir entre los siete barrios limítrofes entre las dos ciudades al norte del Besòs.

El presupuesto para erigir y acondicionar el nuevo equipamiento aún no se conoce. El consistorio indica que su desarrollo "se vehiculará mediante instrumentos y operaciones con entidades públicas o de ámbito público y social, que actualmente se encuentran en fase de trabajo y negociación". Telefónica no ha respondido por ahora a las preguntas de este medio.