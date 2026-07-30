Las sanciones por incivismo crecen un 133% en Santa Coloma de Gramenet

La Policía Local de Santa Coloma de Gramenet tramitó 203 denuncias administrativas por conductas incívicas durante el pasado mes de junio. Comparado con el mismo mes del año 2025, en el que se interpusieron 87 denuncias, el crecimiento de las sanciones por estos motivos ha crecido un 133%. Los datos los ha dado a conocer el Ayuntamiento colomense tras llevar a cabo un balance del operativo especial de seguridad ciudadana del Plan Civitas, dispositivo que tiene como objetivo "reforzar la prevención, detectar conductas incívicas y garantizar un uso correcto de los espacios comunes de la ciudad", declara el gobierno municipal en un comunicado. La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, puntualiza que "las cifras no indican que haya más incivismo, sino que hay una mayor presencia policial, más controles y una actuación más decidida ante las infracciones".

Los datos sitúan el barrio del Fondo como el principal punto de intervención, con un 56,7% del total de las denuncias registradas en la ciudad, seguido del Centre y Santa Rosa. La noche ha concentrado el mayor volumen de actuaciones, con el 64% de las denuncias; seguido de la mañana, con un 24%, y la tarde, con el 11% restante. Para González, los datos se explican "gracias a la coordinación entre las diferentes unidades de la Policía Local", pero también "gracias a la revisión e incremento de las sanciones de la ordenanza de limpieza que hemos aprobado recientemente".

En cuanto a la tipología, las conductas sancionables más recurrentes son las relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública (65 denuncias) y las que afectan a la limpieza y el mantenimiento del espacio público. Concretamente, se trata de denuncias por orinar en la calle, con 53 expedientes sancionadores (cuatro veces más que los 13 del mismo mes del año 2025), ensuciar la vía pública, abandonar muebles y enseres, colocar incorrectamente los residuos o el uso inadecuado de los contenedores. El resto de las actuaciones, un total de 22 denuncias, corresponden a otras conductas como escupir en la vía pública, ocupaciones no autorizadas del espacio público o el depósito irregular de chatarra, entre otros.

El gobierno municipal señala que el Plan Civitas se ha diseñado para "intervenir de manera intensiva en aquellos puntos de la ciudad donde se detecta una mayor concentración de conductas que pueden afectar la convivencia". El dispositivo combina el patrullaje de diferentes unidades de la Policía Local: la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), la Unidad de Apoyo e intervención Rápida (USIR) y la tarea de agentes de paisano del Grupo de Información y Prevención (GIP), con el objetivo de incrementar la capacidad de detección y respuesta ante estas situaciones. "Los datos demuestran que este refuerzo está dando resultados", zanja la alcaldesa González.