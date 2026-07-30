Dos policías locales de El Prat salvan a un bebé que se estaba ahogando con un trozo de pan

La intervención de dos miembros de la Policía Local de El Prat de Llobregat fue clave para evitar que un bebé de un año se atragantara el este sábado pasado. Los policías, alertados por el padre de la criatura mientras prestaban un servicio ordinario, evitaron que muriera ahogada realizándole maniobras de primeros auxilios antes de que llegara el SEM. La familia del niño fue trasladado al Hospital Sant Joan de Déu y que ya se ha recuperado, ha querido agradecer públicamente su intervención.

Los policías, un agente y un caporal, prestaban su servicio habitual haciendo un patrullaje preventivo el pasado sábado. Poco después de las 15:30 h, cuando estaban en la calle de la Cerdanya, se les dirigió un hombre muy nervioso que les informó de que su hijo pequeño se había atragantado en su domicilio mientras comía pan.

En el domicilio, los agentes encontraron al niño tendido en el suelo, boca arriba e inerte, sin poder respirar, y empezaron a hacerle la maniobra de Heimlich, de primeros auxilios para salvar la vida de del bebé. Gracias a esa maniobra, el niño volvió a respirar.

Pocos minutos después de esta intervención de los policías llegaron los Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) para continuar con las labores de reanimación. Estos sanitarios constataron que la actuación rápida y diligente de los policías que aplicaron los primeros auxilios fue clave para evitar que el niño muriera ahogado y salvarle la vida.

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El bebé finalmente fue trasladado al hospital de Sant Joan de Déu, donde fue atendido en la UCI, se le pudo extraer el pedazo de pan y permaneció unos días en observación hasta recibir el alta.