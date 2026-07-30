Gracias a la colaboración ciudadana
La Policía Local de Mataró detiene al autor de tres focos de incendio junto a la autopista C-32
El arrestado confesó haber provocado los fuegos, que afectaron a unos 310 m², cuando el cuerpo policial lo interceptó en un aparcamiento cercano
Detenido un pirómano por provocar el incendio que obligó a confinar a 33.000 personas en Anoia
La Policía Local de Mataró ha detenido, sobre las 3:30 horas de esta madrugada de miércoles a jueves, a la persona autora de tres focos de incendio en una zona de matorrales contigua a la autopista C-32, y cercana al Mataró Parc.
Según explica el cuerpo policial y confirman fuentes municipales, un conductor observó al individuo junto a uno de los focos, llamó al 112 para dar aviso, y "ofreció una descripción física sobre el posible causante del fuego".
La Policía Local mataronense llegó al lugar de los hechos, detectó a un individuo que coincidía con la descripción aportada por el alertador y le siguió hasta un aparcamiento cercano, también en el término municipal de Mataró.
Así, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron "interceptar y detener" al hombre, que "confesó su autoría de manera espontánea", afirman fuentes municipales. Fueron necesarias dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat para apagar las llamas.
En total, se quemaron unos 310 m². Concretament, unos 100 m² a la altura del kilómetro 99,300; otros 10 m² en el km 99,750; y 200 m² más a la altura del km 100,200. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo del detenido, a la espera de que pase a disposición judicial.
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