La odisea de visitar el mural gigante del cartel de La Mercè 2026: huelga de bibliotecas y cierre total en agosto

Por primera vez, el cartel de las fiestas de la Mercè de Barcelona cuenta con una versión tangible y de grandes dimensiones. Un mural permanente de 33 metros cuadrados decora desde este julio la biblioteca La Marina de Port – Francesc Candel, situada a pocos metros del paseo de la Zona Franca y la plaza Ildefons Cerdà. Es obra de la artista visual Cinta Vidal Agulló. Sin embargo, no es nada fácil verla antes de la fiesta mayor. Se estrenó el día 23, una semana antes del cierre del equipamiento durante todo el mes de agosto. Y en julio y septiembre el calendario de apertura es incierto, porque cada jornada abre puertas o no en función de la adhesión de su plantilla a la huelga indefinida que las bibliotecas de Barcelona iniciaron en mayo. De los cinco días laborables transcurridos desde la inauguración del mural, ha cerrado dos por la protesta.

Con todo, el mural ha cosechado una buena acogida ciudadana en sus primeros días de exhibición. Está en la terraza semicubierta de la segunda planta de la biblioteca. “Desde que está el mural, viene más gente de fuera del barrio”, explica a EL PERIÓDICO Mònica Boix, bibliotecaria en la Marina desde hace más de 20 años. Celebra que se haya escogido esta biblioteca para pintar el mural, en vez de “las más céntricas y conocidas”, como la de Jaume Fuster de Lesseps o la de la Sagrada Família.

Los horarios de la biblioteca, cuando está operativa, varían a lo largo de la semana: los lunes y miércoles abre solo por la tarde, de 15 h a 20 h; los martes y viernes hace jornada partida, de 9.30 h a 13.30 h y de 15 h a 20 h; mientras que los jueves abre seguido de 9.30 h a 20h. Los sábados de verano siempre cierra. Está en la calle de la Amnistía Internacional, 10, en el distrito de Sants-Montjuïc.

Buscar y encontrar

El formato XXL del mural permite profundizar en el juego que propone el cartel. En la ilustración hay escondidos edificios emblemáticos como la Catedral, la plaza del Rei o la basílica de la Mercè, representando los diez distritos de Barcelona desde perspectivas insólitas. También incorpora seis elementos sobredimensionados simbólicos de la celebración, entre ellos unas ‘espardenyes’, una aceitera, una oca y una barítona. Además, aparecen espacios naturales clave en la identidad barcelonesa, como el mar, el parque de la Ciutadella o el Laberint d’Horta. Todo este universo está habitado por personas que caminan, observan, bailan, juegan y comparten experiencias.

Los visitantes pueden buscar y encontrar todos los ingredientes ocultos con facilidad gracias a las grandes dimensions de la obra. Lluís Olivé, fotógrafo de arte urbano catalán, es uno de los barceloneses que se ha acercado a ver el mural de Vidal esta semana. “¡He identificado casi todas las referencias de Barcelona!”, celebra. Entre sus hallazgos, destaca la escultura 'Els Mistos', el Teatre Grec, la iglesia de la Mercè y el Park Güell. Olivé conocía la artista por sus obras anteriores, donde ya usaba el truco de girar la perspectiva de monumentos: "Si hay edificios caídos, sabemos que la obra es de Cinta". Por otro lado, otra visitante Camila Alayón, agradece que la artista “haya incluido iconos de Barcelona menos conocidos o típicos”. “Creo que es un cartel que todos querríamos tener en casa”, añade la joven, que estudió el bachillerato artístico en la Massana como la autora.

Vidal tardó aproximadamente dos semanas en pintar el mural. “Tenía las llaves y venía cada día cuando quería”, explica la bibliotecaria a este diario. Durante esa quincena, una cortina ocultaba la terraza donde se encuentra la obra para que nadie pudiera verla hasta que estuviera acabada. Sin embargo, el proceso de creación ha quedado documentado en un vídeo, que la artista ha colgado en su perfil de Instagram.

Junto al mural de Vidal hay otro más pequeño, que ha ganado espectadores de rebote. Se titula Natura Naturae y lo han pintado personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto participativo de la Fundació Asproseat, bajo la dirección artística de Anna Oliva. Ambas obras se estrenaron el mismo día. Ocupan dos paredes que eran totalmente blancas, en un espacio mayoritariamente frecuentado por jóvenes. "Los dos son muy bonitos y quedan muy bien en la terraza", opina la bibliotecaria. “Y es chulo que los jóvenes puedan ver arte”, añade.

Mural participativo de la Fundació Asproseat, en la biblioteca Francesc Candel / Alma Rodelgo Llasat

Nacida en Barcelona en 1983, Vidal cuenta con una larga experiencia profesional. Con solo 16 años ya empezó a trabajar en el Taller d’Escenografia Castells i Planas, que es donde se formó en la técnica de pintura mural y de gran formato. Ese aprendizaje, que entonces le servía para crear escenografía de teatros y óperas internacionales, ahora le ha permitido recrear su cartel de la Mercè en un equipamiento municipal. Estudió Ilustración en la Escola Massana del Raval barcelonés y en 2014 realizó su primera exposición individual a poca distancia, en la galería Miscelanea. Desde entonces, ha expuesto de forma regular en galerías, museos y ferias de arte en ciudades tan diversas como Londres, Nueva York, Miami, San Francisco o Los Ángeles.

Un cartel para colgar en casa

Como cada año, el Ayuntamiento de Barcelona edita miles de copias gratuitas del cartel de la Mercè en cartulina, para que la ciudadanía pueda llevarse un ejemplar y coleccionarlo o colgarlo dónde desee. Este martes por la tarde, la biblioteca Francesc Candel empezó a repartir pósters del cartel de La Mercè. Miden 50 por 80 centímetros y se proporciona solo uno por persona. También se pueden recoger en la nueva librería municipal Ve de Barcelona en el Born, de martes a domingo de 10:00 h a 20:00 h, y en Porta Cultura, en la planta baja del Palau de la Virreina, cada día de 10:00 h a 20:00 h.