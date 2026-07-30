El museo Carmen Thyssen en el antiguo cine Comèdia de Barcelona recibe su último aval urbanístico

La Subcomisión de urbanismo de Barcelona, que reúne a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, ha aprobado definitivamente este miércoles la modificación de planeamiento que hará posible la rehabilitación, ampliación y reconversión del Palau Marcet, en desuso tras el cierre del cine Comèdia, en el nuevo Museu Carmen Thyssen.

Se ha modificado tanto el Plan General Metropolitano (PGM) como la ficha correspondiente al edificio del Plan Especial de Patrimonio de Barcelona para posibilitar la adecuación a su nuevo uso como equipamiento sociocultural de alcance metropolitano, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado.

"Esta modificación de planeamiento permitirá la recuperación, la rehabilitación y puesta en valor de un edificio protegido, actualmente sin uso, que forma parte del patrimonio histórico de Barcelona, para darle una nueva vida como centro museístico y cultural de primer nivel en pleno centro de la ciudad", ha declarado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

El Palau Marcet, situado en la confluencia del paseo de Gràcia y la Gran Via, está catalogado como bien cultural de interés local (BCIL) y se incluye también en dos entornos de protección más como son las edificaciones de las cuatro esquinas que conforman el cruce de estas dos calles.

Carmen Thyssen, hija de la baronesa, posa con los estudiantes de arte de Barcelona que han 'tuneado' parte de las antiguas butacas de cine / EDU PEDROCCHI

Las modificaciones del planeamiento aprobadas este miércoles permitirán dar al Palau el uso de equipamiento y destinarlo a alojar el futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona, y la modificación del PGM cambia la calificación urbanística de la parcela para fijar el carácter metropolitano.

18% de actividades complementàrias

El edificio se destinará única y exclusivamente al uso sociocultural, pero se admiten actividades complementarias que sean compatibles con el uso del museo y con los valores patrimoniales del edificio, como un restaurante o una tienda. Ocuparán un máximo de 1.700 metros cuadrados de techo, el 18% del total destinado a equipamiento.

En lo que se refiere al espacio bajo rasante o subterráneo, se podrá ocupar toda la parcela, siempre que no afecte a la conservación de los elementos protegidos, y las plantas más abajo del subterráneo podrán destinarse a aparcamientos, instalaciones técnicas del edificio, cámaras acorazadas y similares.

Trámite patrimonial

Se deberán restaurar las fachadas de la edificación original (incluida la ampliación de los años 30) con materiales, técnicas y cromatismos originales, y restituir la composición de la fachada del chaflán de acuerdo con la documentación histórica.

Noticias relacionadas

Respecto al aumento del volumen en altura, se propone una volumetría de configuración flexible, con una altura máxima que se ha determinado en referencia a las de los edificios vecinos. El proyecto de edificación tendrá que someterse a la valoración de la Comisión Técnica de Mantenimiento y Mejora del Eixample, como también a la del Departamento de Patrimonio arquitectónico, histórico y artístico.