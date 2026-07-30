Muere un hombre de 77 años atropellado por un coche en la ronda Litoral de Barcelona

Un hombre de 77 años murió en la ronda Litoral de Barcelona tras ser atropellado por un coche el pasado 25 de julio. El suceso tuvo lugar sobre las cinco de la madrugada en el punto kilométrico 12 de la carretera, a la altura de la zona del Morrot.

Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la víctima, que perdió la vida en el lugar de los hechos. Y hasta esta semana no se ha podido localizar a la familia para comunicarle el suceso. Por otro lado, hasta el lugar del accidente se desplazaron varias dotaciones de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que se hicieron cargo de las diligencias para aclarar las causas del siniestro.

Con este caso, ya son diez las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en Barcelona este año.

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El ayuntamiento ha dado el pésame a la familia y amistades de la víctima y ha reforzado su compromiso en seguir trabajando para reducir la siniestralidad viaria y las víctimas de los accidentes de tráfico en la ciudad.