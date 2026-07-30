Luz verde al plan para construir 3.000 nuevas viviendas en Mollet del Vallès, la mitad protegidas

La Comissió de Territori de Catalunya aprobó definitivamente este pasado miércoles el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Mollet del Vallès, el documento que marcará el desarrollo de la ciudad hasta 2040. El nuevo planeamiento apuesta por un crecimiento contenido, incrementa la oferta de vivienda asequible, amplía el suelo destinado a la actividad económica y dibuja una gran estructura verde que conectará Gallecs con el río Besòs.

Uno de los principales ejes del nuevo plan será facilitar el acceso a la vivienda. El nuevo POUM prevé la construcción de 2.950 nuevas viviendas, de las que 1.552 serán protegidas, es decir, más de la mitad del total. Sumadas a las promociones ya existentes y a otras actuaciones previstas, la ciudad alcanzará una reserva de 4.132 viviendas destinadas a políticas sociales, con el objetivo de responder al crecimiento demográfico previsto, que sitúa la población de Mollet en torno a los 58.500 habitantes en 2040.

Tras conocerse la aprobación definitiva del documento, la alcaldesa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, ha destacado que "es un día histórico para Mollet del Vallès. La aprobación definitiva del POUM es un hito muy importante que marcará el futuro de la ciudad durante las próximas décadas". La alcaldesa también ha agradecido "a todas las personas que han participado en la elaboración y la tramitación del POUM, así como a los equipos técnicos y profesionales que han trabajado durante todos estos años".

Dionisio ha asegurado que el nuevo planeamiento "es un buen POUM para la ciudad porque apuesta por un modelo de crecimiento contenido y sostenible, una ciudad compacta, más vivienda asequible, la protección de los espacios naturales y el refuerzo de la actividad económica".

El Calderí concentrará el mayor crecimiento

El principal ámbito de desarrollo será El Calderí, donde se levantarán alrededor de 1.406 viviendas, con una reserva del 40% para vivienda protegida. El planeamiento también contempla distintos planes de mejora urbana repartidos por varios barrios, priorizando la regeneración de zonas consolidadas frente a la expansión urbana.

En el ámbito económico, el POUM consolida a Mollet como uno de los polos productivos del Vallès mediante nuevas reservas de suelo para actividades industriales y logísticas. Los sectores de Can Prat, Can Prat Sud y La Teneria concentrarán más de 323.000 metros cuadrados de techo para actividad económica, a los que se suman otros 42.783 metros cuadrados previstos en El Calderí.

Más zonas verdes y mejor conexión entre barrios

El nuevo planeamiento también incorpora una estrategia ambiental que pretende conectar los dos grandes espacios naturales del municipio, Gallecs y el río Besòs, mediante una red de ejes verdes, itinerarios peatonales y ciclistas y nuevos corredores ecológicos. Además de preservar el valor agrícola y paisajístico de Gallecs, el plan prevé mejorar la accesibilidad al Besòs e integrarlo en la trama urbana.

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En materia de movilidad, el POUM incluye actuaciones para reducir el efecto barrera de infraestructuras como la AP-7, la C-17 y las líneas ferroviarias, con nuevas conexiones entre barrios, aparcamientos de intercambio junto a las estaciones y una apuesta por los desplazamientos a pie y en bicicleta. De este modo, el Ayuntamiento pretende dotar a Mollet de un marco urbanístico que permita afrontar los retos sociales, económicos y ambientales de las próximas décadas.