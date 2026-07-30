La Boqueria pierde un 15% de visitantes el primer semestre de 2026, con 11 millones de usuarios

Pese a su apariencia siempre concurrida y al trajín de turistas especialmente visible en verano, el mercado de la Boqueria ha perdido un 15% de visitantes en los seis primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio registró 11 millones de usuarios, según la medición del proyecto Boqueria Digital, implantado a finales de 2025 y que despliega 78 sensores en la instalación.

El año pasado, el icónico recinto ya experimentó una caída de afluencia, que acabó siendo del 10%, con un total de 22,5 millones de personas, frente a los 25 millones de 2024. Entonces, el presidente del mercado, Jordi Mas, que ya avanzó la tendencia a este diario, lo atribuyó a las obras de la Rambla y a una menor afluencia turística en la ciudad.

Ahora, en plena recta final de la reurbanización del eje que ha estado tomado durante muchos meses por las vallas, se constata una nueva reducción en la comparativa entre semestres. Fuentes de la Boqueria la sitúan en un nuevo 15% de reducción, según explican a este medio. Están a la espera de conocer los datos turísticos globales de la ciudad para poder interpretar mejor este descenso.

El equipamiento contabiliza a sus visitantes totales desde hace años. Sin embargo, el año pasado implementó una nueva tecnología que permite conocer mejor cómo se utiliza el espacio y qué pasillos o áreas son más frecuentados, para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la experiencia de comerciantes, vecinos y visitantes, como señala la firma TC Group Solutions, que trabaja en soluciones de Space & Retail Intelligence, y analiza dichos patrones de visita.

Entre enero y junio de 2026, los principales accesos de la Boqueria registraron más de 11 millones de entradas, mientras que mayo se erigió en el mes de mayor afluencia, con cerca de dos millones de accesos contabilizados.

Mejor planificación

Con los datos sobre la mesa, Jordi Mas, presidente del mercado, cree que serán especialmente útiles para "la gestión de un espacio tan singular". “Pasamos de la intuición a la consciencia real”, agrega, destacando que las métricas son necesarias para tomar decisiones y mejorar la experiencia de visita, sobre todo en las zonas de más concentración.

La información servirá también para planificar actuaciones orientadas a mejorar las compras, la circulación de personas, reforzar la seguridad y favorecer una convivencia equilibrada entre los distintos usos del espacio, agrega.

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