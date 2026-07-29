Obras en el Putxet
Los vecinos de un tercer bloque afectado por el socavón de la L9 vuelven a sus casas a partir de este miércoles
El 20 de julio se autorizó el retorno de los vecinos de dos fincas de la calle Sant Gervasi de les Cassoles
Los desalojados del Putxet fichan a la abogada del socavón del Carmel y piden técnicos independientes
Poco a poco los vecinos afectados por el socavón de la L9 en el barrio del Putxet de Barcelona van volviendo a sus hogares. Y a partir de este miércoles, los de un tercer bloque ubicado en el número 6 de la calle Rubinstein serán los siguientes, según han indicado fuentes de Territori a ACN.
Los primeros en poder volver fueron los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de les Cassoles el pasado 20 de julio, 13 días después del incidente, y hasta ahora un 40% de los 300 afectados ya han regresado. El Govern prevé que la cifra aumente al 60% entre esta semana y la que viene.
Reclamación paralela
Sin embargo, por otro lado, aproximadamente la mitad de los vecinos se han unido y han creado una plataforma para presentar una reclamación conjunta a la Generalitat de Catalunya, promotora de las obras del metro, para pedir técnicos independientes que valoren las medidas tomadas y los criterios para decidir quién puede volver y quién no, tareas que hasta día de hoy llevan a cabo profesionales aportados por la propia Administración.
Además, tienen previsto negociar una respuesta rápida, social y por la vía extrajudicial que permita fijar las indemnizaciones.
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