Los vecinos de un tercer bloque afectado por el socavón de la L9 vuelven a sus casas a partir de este miércoles

Poco a poco los vecinos afectados por el socavón de la L9 en el barrio del Putxet de Barcelona van volviendo a sus hogares. Y a partir de este miércoles, los de un tercer bloque ubicado en el número 6 de la calle Rubinstein serán los siguientes, según han indicado fuentes de Territori a ACN.

Los primeros en poder volver fueron los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de les Cassoles el pasado 20 de julio, 13 días después del incidente, y hasta ahora un 40% de los 300 afectados ya han regresado. El Govern prevé que la cifra aumente al 60% entre esta semana y la que viene.

Reclamación paralela

Sin embargo, por otro lado, aproximadamente la mitad de los vecinos se han unido y han creado una plataforma para presentar una reclamación conjunta a la Generalitat de Catalunya, promotora de las obras del metro, para pedir técnicos independientes que valoren las medidas tomadas y los criterios para decidir quién puede volver y quién no, tareas que hasta día de hoy llevan a cabo profesionales aportados por la propia Administración.

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Además, tienen previsto negociar una respuesta rápida, social y por la vía extrajudicial que permita fijar las indemnizaciones.