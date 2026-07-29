Más de la mitad de la zona azul de Mataró será gratuita durante el mes de agosto

Con la llegada del mes de agosto, no pocos vecinos de Mataró (así como de muchas otras grandes ciudades catalanas) se marchan de vacaciones o bien ven reducidos sus desplazamientos, coincidiendo con el periodo vacacional. Por ello, el Ayuntamiento de la capital del Maresme ha anunciado que las áreas con menos intensidad de tráfico y actividad comercial quedarán exentas de regulación, "contribuyendo a compatibilizar las necesidades de rotación con la comodidad del vecindario".

Sin embargo, durante agosto sí se mantendrá la regulación en las zonas con más concentración de personas y vehículos, especialmente en el entorno de las playas, los esos comerciales y los mercados municipales. "Esta medida facilita la rotación de vehículos y garantiza una mejor disponibilidad de plazas", asegura el ayuntamiento.

Mataró dispone actualmente de 748 plazas de estacionamiento regulado en superficie gestionadas por la empresa pública municipal PUMSA, de las cuales 401 serán gratuitas en agosto. El gobierno municipal señala que las plazas gratuitas "se podrán identificar fácilmente", los parquímetros permanecerán fuera de servicio e incorporarán carteles informativos con la fecha de reanudación del servicio.

Mapa de las zonas azules en Mataró durante el mes de agosto de 2026 / AJUNTAMENT DE MATARÓ

Así, en la denominada 'zona 1', quedarán libres de pago las 237 plazas situadas en las calles de Tetuan, Fra Luis de León, Catalunya, Francesc Milans, d’Altafulla, Llauder (entre las calles de Iluro y la ronda de la República), Camí Ral, Javier Castaños (entre las calles de Iluro y la ronda de la República), Sant Cugat (entre Iluro y República) y calle de la Unió. Mientras, se mantendrán de pago las 83 plazas del solar entre las calles de en Palmerola y la calle Deu de Gener y de las calles Iluro (entre la calle de Sant Benet y el Camí Ral), Llauder (entre la calle de Cuba i la calle de Iluro), Sant Cugat (entre Cuba e Iluro) y Javier Castaños (entre Cuba e Iluro).

La 'zona 2' restará de pago en su totalidad, las 90 plazas de la avenida de Jaume Recoder y las calles de Cosme Churruca, Lepant, Germans Thos i Codina y Federico Carlo Gravina. También las 174 plazas de la 'zona 3' continuarán siendo de pago: en el solar Can Maitanquis y las calles de Jaume Balmes y Damià Campeny.

Por último, las 164 plazas de la 'zona 4' serán gratuitas durante el mes de agosto. Se trata de La Riera, las plazas dels Bous y de Espanya, el pasaje dels Sisternes, la Ronda de Alfons X el Savi y las calles de Jaume Isern, del Carme y del Parc.