L'Hospitalet empieza a renovar un centenar de marquesinas de buses tras sancionar a la empresa que debía hacerlo

L'Hospitalet de Llobregat ha empezado la instalación de nuevas marquesinas de autobuses. Las tres primeras que se han instalado están en la calle de la Riera Blanca con la calle del Congost, en la avenida de Josep Tarradellas y Joan con la calle de la Muntanya y en la avenida del Doctor Ramon Solanich y Riera con la plaza de Maria Montessori. Esta semana están trabajando en el montaje de tres más y, hasta final de año, está previsto instalar más de un centenar en toda la ciudad.

Algunas de las marquesinas son para sustituir a ya existentes más antiguas y dañadas, mientras que otras se instalan en ubicaciones donde hasta ahora no las había. Se priorizan las zonas con más necesidades y siempre que el espacio lo posibilite por normativa, según la cual entre el final de la marquesina y la fachada debe haber 1,80 metros de acera libre para garantizar la accesibilidad de los peatones.

"Las marquesinas son elementos muy necesarios", detalla el consistorio, especialmente para personas vulnerables pero también para el conjunto de la ciudadanía, "ya que garantizan confort y seguridad en la vida cotidiana". Por eso se priorizan las ubicaciones próximas a escuelas infantiles, casales de personas mayores u otros equipamientos.

El Ayuntamiento desbloquea la instalación de las marquesinas pendientes

En 2021, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Outdoor Media Marketing (OMM) la concesión para la de instalación, mantenimiento y explotación publicitaria del mobiliario urbano de marquesinas de autobuses, paneles tipo OPI, pantallas electrónicas comerciales, columnas de libre expresión y soportes de información institucional y vía pública. El contrato tenía una duración de diez años. La instalación comenzó en septiembre del 2022, pero la empresa sólo llegó a colocar a una treintena de marquesinas, muy lejos de las 160 previstas en el contrato.

Después de que el Ayuntamiento requiriera la instalación pendiente ala empresa en numerosas ocasiones, finalmente OMM notificó al Ayuntamiento que no estaba en condiciones de asumir las marquesinas a las que se había comprometido en el contrato y propuso su cesión a otra empresa del sector.

Ante este incumplimiento, "que repercutió directamente en la calidad del servicio que reciben los vecinos de la ciudad", afirma el consistorio, el Ayuntamiento inició un expediente sancionador a la empresa OMM y aceptó la cesión del contrato a una nueva compañía, Clear Channel, que actualmente es la responsable de la ejecución y gestión del contrato.

Paneles OPI, pantallas electrónicas y paneles informativos de tráfico

La concesión prevé también la instalación en el espacio público de 40 nuevas columnas de libre expresión -popularmente conocidas como "pirulinos"- y de seis paneles de información de tráfico, con tecnología LED. En el ámbito de la publicidad, la empresa concesionaria se encarga de suministrar, mantener y explotar 80 paneles tipo OPI y 22 de metro que sustituirán a los actualmente instalados en la vía pública, además de 12 pantallas electrónicas comerciales.

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Por último, en los soportes institucionales de información municipal se sustituirán las 26 columnas actuales por 18 paneles OPI digitales, que tendrán en una cara pantalla LCD y en la otra carteles iluminados con tecnología LED.