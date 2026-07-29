EndeviMetro, el juego en línea contra el "centralismo" de los viajeros del metro de Barcelona

Este julio se ha puesto en marcha EndeviMetro, un juego online gratuito diseñado por una ingeniera barcelonesa como "homenaje total" al metro de Barcelona y estímulo contra "el centralismo" de los viajeros. La propuesta busca ampliar la mirada de los viajeros habituales del metro, aunque también se dirige a usuarios puntuales que deseen conocer este medio de transporte con más detalle.

La creadora es Clara Carrera, ingeniera de caminos ‘gracienca’ y profesora en una escuela de negocios de la capital catalana. Explica a EL PERIÓDICO que "toda la información del juego se ha obtenido de Wikipedia", así que no hay que ser un gran experto. Se puede jugar en catalán, en castellano y en inglés. No solicita ningún registro ni dato personal y su acceso es totalmente libre.

El juego plantea al usuario cada día un tablero de nueve incógnitas, fruto del cruce de tres características fijadas en las tres columnas verticales y otras tres en las tres filas horizontales. Y, atención, si hay más de una respuesta posible, las estaciones periféricas o menos conocidas puntúan más, por ejemplo las de las líneas 11 y 10.

Captura de pantalla de EndeviMetro, el juego creado por Clara Carrera / EndeviMetro.cat

Por ejemplo, este 29 de julio hay que encontrar tres paradas de Ciutat Vella, tres de la L4 y tres de la L9, cuyos nombres tengan más de 10 letras, contengan la 'l' o sean intercambiadores, según la casilla que corresponda. El hecho de que las preguntas sean comunes no es ninguna limitación: el juego puede generar hasta 93 combinaciones distintas.

Inspiración francesa

Carrera estudió Ingeniería de Caminos, aunque actualmente es profesora en el IESE Business School de Pedralbes. Empezó a crear el juego el pasado mes de mayo, en paralelo a sus estudios. "Ha sido bastante rápido", asegura. Se le ocurrió después de probar un juego francés que, admite, "se parece muchísimo". "Yo vivía en Francia y me hizo gracia crear la versión catalana", justifica la creadora, que está "muy orgullosa" del nombre elegido para su juego, que combina las palabras "adivinar" y "Metro".

Después de enseñar el EndeviMetro a la familia, lo colgó en la red social profesional Linkedin. Los usuarios de esta plataforma le escriben para felicitarla y sugerirle cambios o ideas, que incorpora o no con total libertad. No ha indagado cuánta gente entra a la web, dice, porque le "da igual" la audiencia que logre. Su objetivo es simplemente entretener y defiende que todos los pasajeros deberían jugar "al aburrise entre dos paradas de Metro".

Al fin y al cabo, como reza el 'footer' de su web, ha lanzado el juego como "enamorada" del suburbano. "El Metro de Barcelona es fantástico, ¡mola mucho!", proclama Carrera. "Es un transporte superecológico, no contamina y no molesta a nadie", elogia. Lo compara con el de ciudades como París, donde "las estaciones no están adaptadas a personas con discapacidad". Incluso las obras que se llevan a cabo en diferentes líneas de Barcelona, que reconoce que "son una molestia", las reivindica como una bendición: "Es una suerte que quieran mejorar la ciudad".