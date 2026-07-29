Fira de Barcelona acogerá en noviembre un nuevo congreso internacional sobre vivienda asequible

Barcelona quiere convertirse en la capital internacional del debate sobre la vivienda. La ciudad acogerá del 3 al 5 de noviembre la primera edición del HOWS Barcelona. Housing World Summit, un nuevo congreso internacional impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y organizado por Fira de Barcelona que reunirá a administraciones públicas, promotores, arquitectos, entidades sociales, inversores y expertos de todo el mundo para abordar uno de los principales desafíos urbanos de la próxima década: el acceso a una vivienda asequible.

El encuentro se celebrará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, coincidiendo con el Smart City Expo World Congress, y contará con una programación de tres días, una veintena de sesiones y más de un centenar de ponentes. El objetivo es convertir Barcelona en un espacio de referencia donde compartir experiencias y promover soluciones que permitan aumentar la oferta de vivienda y mejorar las políticas públicas del sector.

Durante la presentación, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha asegurado que "la vivienda es, con toda seguridad, el principal reto que tiene Barcelona y la mayoría de ciudades europeas". El edil ha defendido que las administraciones deben afrontar esta crisis actuando sobre tres grandes ejes: "la regulación, la producción y la innovación", y subraya que el acceso a una vivienda "condiciona la autonomía de las personas y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida estable". Valls también ha destacado que el congreso nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un espacio internacional para compartir las mejores prácticas entre ciudades.

El congreso abordará cinco grandes ámbitos: la planificación urbana y las políticas de suelo, la regulación del mercado de la vivienda, la promoción de vivienda pública y asequible, la innovación en los sistemas constructivos y la rehabilitación y regeneración del parque residencial existente. Además, incluirá dos citas específicas para reforzar la cooperación institucional: un encuentro privado entre alcaldes y responsables de vivienda de distintas ciudades y una mesa redonda abierta con líderes urbanos internacionales.

La capital mundial del debate sobre vivienda

El director del Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha explicado que el nuevo foro responde a un problema que "afecta prácticamente a todas las ciudades del mundo, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo". Por ello, ha defendido la necesidad de crear "una plataforma global" que vaya más allá del intercambio de ideas. "No queremos organizar un congreso más, sino crear un espacio donde se encuentren quienes tienen capacidad real para transformar la situación y pasar del debate a la acción", ha afirmado.

Valenti también ha destacado que la integración del HOWS Barcelona dentro del Smart City Expo permitirá conectar el debate sobre la vivienda con otros grandes retos urbanos, como la movilidad, la sostenibilidad, la planificación urbanística o la innovación tecnológica. "Queremos que Barcelona sea la capital mundial del debate sobre la vivienda, pero también de las soluciones", ha concluido.

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El congreso cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Unión Europea, además de la colaboración de organismos como el Área Metropolitana de Barcelona, el Banco Europeo de Inversiones, C40 Cities, ONU-Hábitat y Metropolis. La organización confía en aprovechar el alcance internacional del Smart City Expo, que en su última edición reunió cerca de 27.000 asistentes procedentes de casi un millar de ciudades de 138 países, para situar la vivienda en el centro de la agenda urbana global.