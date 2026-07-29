El Tibidabo recupera su espectáculo de láseres nocturno y estrena una 'playa' con sombrillas

El parque de atracciones del Tibidabo acogerá el espectáculo Laser Show a partir del 1 de agosto a las 21:30 horas en la plaza dels Somnis. Con una duración de 20 minutos, combinará luces, música y tecnología con el objetivo de crear una experiencia audiovisual inmersiva apta para visitantes de todas las edades. La novedad de este año es que la actividad nocturna de verano incluirá actualizaciones en la banda sonora y en la programación de efectos, además de aumentar la cantidad de proyectores láser.

La vuelta del Laser Show forma parte de la programación especial de verano del parque de atracciones del Tibidabo que, durante estos meses, amplía su horario de apertura hasta las 22.00 horas para que los visitantes puedan aprovechar el recinto más tiempo.

El espectáculo nocturno Laser Show llena la Plaça dels Somnis de luces y colores / Parc d'atraccions Tibidabo

Entre las principales novedades de esta temporada destaca el nuevo espectáculo familiar La volta al món ballant, en el que las mascotas del Tibidabo invitan a los pequeños a un viaje musical por los cinco continentes. También, la segunda temporada del espectáculo Cabrioles de Fil de la compañía Más Cabrioles en el Marionetarium, ampliará el espectáculo con dos números de trapecio aéreo y anilla aérea.

La oferta estival se completa con nuevos espacios como la Playa Tibidabo, una nueva zona de ocio y refresco equipada con sombrillas, tumbonas, arenales y espacios de descanso para que las familias puedan refugiarse de las altas temperaturas recientes. También se suma la animación itinerante de Els Bombers, que recorren los diferentes espacios del parque refrescando a los visitantes durante la jornada, así como los encuentros con las Mascotas y la propuesta gastronómica de Masia Tibidabo, el nuevo restaurante liderado por el chef Rafa Zafra situado en el emblemático edificio de la Masía. La plaza dels Somnis es el escenario de todos los eventos de gran formato del parque y también alberga un gran mirador, que inauguró en febrero las fotogénicas letras 'Barcelona'.