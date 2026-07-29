"Es un día muy especial": abre la piscina que 19.000 habitantes del área de Barcelona llevaban 20 años esperando

Sant Celoni (Vallès Oriental) acaba de estrenar una nueva piscina municipal de verano que el municipio vallesano de casi 19.000 habitantes lleva esperando dos décadas. "Es un día muy especial para el municipio", explica a EL PERIÓDICO el alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta. El edil admite que "había gente que no se lo creía y que ya pensaba que no pasaría nunca". Este 28 de julio, sin embargo, "se ha hecho realidad una demanda histórica de Sant Celoni", rubrica Vallhonesta.

La piscina abrirá a diario de las 10 h a las 20 h y la temporada se alargará hasta el 11 de septiembre. Durante este periodo también se programarán actividades deportivas, eventos para jóvenes y un servicio de bibliopiscina. Ubicado en la zona deportiva de Can Sans, el equipamiento ha sido concebido como un "espacio público de ocio, encuentro y bienestar", argumenta un comunicado municipal, permitiendo ampliar la oferta deportiva y recreativa del municipio durante los meses de verano. Fue en 2006, hace dos décadas, cuando el consistorio cerró y derribó la anterior piscina en los jardines de la Rectoria.

Mapa de la ubicación de la nueva piscina de Sant Celoni.

El nuevo complejo dispone de una piscina recreativa de 600 m², con acceso mediante una rampa y una profundidad máxima de 1,60 metros, y una piscina infantil de 185 m², también accesible con rampa y con una profundidad máxima de 0,5 metros. Alrededor de las piscinas se ha habilitado una amplia zona de playas pavimentadas que facilita la circulación y estancia junto al agua.

El equipamiento cuenta también con una zona de solarium de 4.000 m2, con césped artificial, pérgolas y arbolado para generar espacios de sombra. El nuevo edificio de servicios incorpora el control de acceso, la enfermería y los vestuarios, con cabinas individuales y familiares.

El recinto dispone de bar restaurante con terraza, que entrará en funcionamiento a partir de la próxima temporada. Este año habrá servicio de 'food truck' ubicada frente a la piscina, en el patio del Institut Baix Montseny. Para facilitar su llegada, se ha construido una nueva zona de aparcamiento con capacidad para 68 vehículos y plazas específicas para bicicletas.

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La ciudadanía podrá acceder a la piscina mediante entradas puntuales o abonos mensuales y de temporada, tanto individuales como familiares. La entrada será gratuita para niños menores de cuatro años. Las entradas individuales de lunes a viernes tendrán un precio de 4 euros para las personas de 4 a 14 años y las mayores de 65 años y de 5,50 euros para las personas de 15 a 65 años. Los fines de semana y festivos, los precios serán de 5 y 6 euros respectivamente.