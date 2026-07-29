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En Sant Martí

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Una imagen de archivo de unas esposas de los Mossos

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Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Varias patrullas se han desplazado a la vivienda y han localizado a la mujer herida de gravedad. También se han desplazado varias ambulancias que han atendido a la víctima pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado a este diario que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

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Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieronun dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.

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