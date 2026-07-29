Detenido un hombre que intentó robar en dos viviendas de L'Hospitalet mientras sus ocupantes dormían

Un hombre de 35 años fue detenido el pasado 16 de julio en L'Hospitalet de Llobregat como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza después de que, presuntamente, intentara acceder a dos viviendas contiguas de la calle Montseny durante la madrugada. Los Mossos d'Esquadra lo arrestaron tras una persecución a pie.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada, cuando una vecina llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de que un hombre había entrado en su domicilio a través de una ventana y que, al ser descubierto, había huido por la terraza. Varias patrullas que realizaban tareas de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre que coincidía con la descripción facilitada por la testigo. Según ha informado este martes la policía catalana, los agentes lo vieron salir por la ventana de un primer piso y descolgarse por la fachada. Al darle el alto, el sospechoso saltó sobre el vehículo policial y huyó a pie por varias calles de la zona hasta que fue interceptado y detenido en la plaça Espanyola.

La reconstrucción de los Mossos

Según la reconstrucción realizada por los Mossos d'Esquadra, el detenido habría intentado acceder a dos viviendas contiguas escalando por la fachada y entrando por las ventanas.Siempre según la versión policial, en la primera vivienda una mujer que se encontraba en el salón sorprendió al intruso después de que hubiera abierto la persiana y la ventana para acceder al piso. Al verse descubierto, el hombre trató de escapar por la escalera del edificio, pero al encontrar la puerta cerrada huyó por la terraza.

En el segundo domicilio, añaden los Mossos, el sospechoso llegó a entrar en una habitación donde dormía una menor. La joven se despertó al percatarse de su presencia y comenzó a gritar para avisar a su padre, lo que provocó que el hombre abandonara inmediatamente la vivienda por el mismo punto por el que había accedido.

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Detenido tras la persecución

La policía explica que las declaraciones de las víctimas, la coincidencia entre el lugar desde el que el sospechoso fue visto escapar y las viviendas afectadas, junto con los indicios recogidos durante la investigación, permitieron atribuirle los dos intentos de robo con fuerza. El detenido pasó posteriormente a disposición del juzgado de guardia de L'Hospitalet de Llobregat.