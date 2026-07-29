Testimonios vecinales
“No podemos ser una ciudad dormitorio de Barcelona”: el riesgo de que el ‘efecto Cardedeu’ muera de éxito
La llegada de familias impulsa el crecimiento del municipio mientras los vecinos reclaman una mayor implicación de los nuevos residentes
El municipio vallesano surfea la paradoja de ser un polo de atracción cuando los jóvenes hallan dificultades para acceder a la vivienda
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Cada mañana, cientos de personas suben al tren en la estación de Cardedeu con destino Barcelona. La conexión ferroviaria con la capital catalana, la posibilidad de acceder a viviendas más amplias y la búsqueda de una mayor calidad de vida han convertido este municipio del Vallès Oriental en un destino atractivo para numerosas familias. Sin embargo, su crecimiento también ha abierto un debate entre parte del vecindario: cómo evitar que Cardedeu acabe siendo únicamente un lugar al que regresar para dormir.
"Lo único que pedimos es que no utilicen Cardedeu solo para coger el tren, subir y bajar cada día", resume Joaquim Cabot, vecino vinculado desde hace años al tejido asociativo local. A su juicio, quienes se instalan en el municipio deberían implicarse también en su vida cultural y social.
"Queremos gente que se integre, que participe en las actividades, en la biblioteca, en las entidades o en la fiesta mayor", explica. Cabot insiste en que su reflexión no pretende cuestionar la llegada de nuevos vecinos, sino animarlos a formar parte de la comunidad. "Si vienen con voluntad de integrarse, bienvenidos. Lo que no queremos es que Cardedeu se convierta en una ciudad dormitorio", afirma.
Una vecina de Cardedeu que prefiere mantener el anonimato comparte esta preocupación. "Hay personas que viven aquí desde hace años, pero apenas participan en la vida del pueblo", sostiene. A su juicio, integrarse no exige estar presente en todas las actividades, pero sí "conocer el entorno, comprar en el comercio local y relacionarse con la comunidad".
El dinamismo cultural del municipio
La preocupación contrasta con el dinamismo que caracteriza al municipio, que cuenta con 19.091 habitantes y que muchos vecinos identifican popularmente como C10. Cardedeu dispone de una intensa programación cultural, con representaciones teatrales, conciertos y actividades promovidas tanto por el Ayuntamiento como por las entidades locales.
Sergi, trabajador del bar El Pla de la Calma, uno de los espacios que acogen numerosas iniciativas asociativas, destaca precisamente esa vitalidad. "A nivel cultural se hacen muchas actividades, desde teatro hasta jazz", señala. En su opinión, Cardedeu conserva una vida social activa a pesar de su estrecha vinculación laboral y ferroviaria con Barcelona.
Los datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) reflejan la llegada sostenida de nuevos residentes. En 2024 se instalaron en Cardedeu 731 personas procedentes de otros municipios. De ellas, 340 llegaron desde localidades de la provincia de Barcelona, sin contar las del propio Vallès. En 2023, el municipio recibió a 761 nuevos habitantes: 379 procedían del resto de la provincia de Barcelona y otros 340, de municipios vallesanos. En 2022, la cifra de personas llegadas desde la provincia de Barcelona fue similar, con 378 nuevos residentes.
La conexión con Barcelona ha sido uno de los factores que han favorecido la llegada de nuevos residentes, pero no el único. Es el caso de Anna Fernández, de 39 años, que dejó el barrio barcelonés del Poble-sec después de que varias amigas se hubieran instalado en Cardedeu.
Desde su llegada, se ha implicado activamente en la vida cultural del municipio: se apuntó al Ball de Gitanes, ha asistido a conciertos en el Tarambana y participa en un grupo de Telegram en el que se comparten propuestas y actividades, como las sesiones del Cinema Esbarjo. Su profesión como música también le ha permitido colaborar en iniciativas locales, entre ellas la Auca de Sant Jordi y un pregón musical junto a una cantante y una coral que ella misma impulsó. "Me he integrado y he conocido a mucha gente", resume.
Pero el crecimiento demográfico también tiene su reverso. Judit Xufré, de 29 años, nació y creció en Cardedeu, donde vivió durante casi tres décadas. La dificultad para encontrar una vivienda asequible, sin embargo, la llevó a trasladarse a Terrassa junto a su pareja.
"La opción lógica era quedarnos a vivir en Cardedeu, porque allí están mi familia y la de mi pareja", explica. La marcha también ha modificado su relación con el municipio. "He notado que ya no conozco a tanta gente como antes", reconoce. La experiencia de Xufré pone de manifiesto una de las paradojas del crecimiento de Cardedeu: mientras el municipio atrae a familias procedentes de Barcelona y de otras localidades, algunos jóvenes que han vivido allí toda su vida encuentran dificultades para quedarse.
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