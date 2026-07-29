El Circuit Festival LGTBIQ+ llena Barcelona este fin de semana con su edición más ambiciosa

Como cada agosto, Barcelona volverá a ser meca internacional para el colectivo LGTBIQ+, que tomará la 17ª edición Circuit Festival, el mayor festival especializado del mundo, que además moviliza a miles de visitantes de otros países como evento musical y turístico de primer orden. En esta ocasión, del 1 al 9 de agosto de 2026, promete novedades y más ambición para sus 60.000 asistentes procedentes de más de 80 países, según la estadística de anteriores años. Sumarán a su habitual ruta de fiestas a locales como Luz de Gas y el nuevo Seasea Club en el Port Fòrum de Sant Adrià.

Destacan que este verano cerca del 70% del público será extranjero, siendo España, Estados Unidos, Francia, Australia, Reino Unido, Brasil, Italia, Alemania, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Suecia y Emiratos Árabes Unidos los principales países de procedencia. Sobre el impacto económico, como cada año alegrará la facturación de la hostelería, restauración, comercio, movilidad, ocio y actividad cultural, sobre todo en la Antiga Esquerra del Eixample y el entorno de las convocatorias. Se estima que genera más de 1.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, convirtiendo a Barcelona en destino gay de verano. En especial como ciudad de acogida a asistentes de países donde la homosexualidad sigue estigmatizada. .

El origen del montaje se remonta a 2008 bajo la batuta de la promotora catalana Matinée Group, hasta convertirse en un evento clave para público LGTBIQ+ de todo el planeta, bajo la consigna de la "libertad, la diversidad y el sentido de pertenencia", así como la cultura de club proclaman. Hasta el punto de contar con ediciones en otros países.

Innovar y ampliar

La empresa afirma que la propuesta artística de 2026 "será la más ambiciosa de la historia del festival" y reunirá a más de 50 artistas nacionales e internacionales procedentes de una veintena de países. Anuncian que entre las novedades más destacadas destaca Morten, uno de los productores más relevantes de la escena dance internacional y creador del influyente sonido future rave, que liderará el emblemático Water Park Day en Illa Fantasia. Tanto la versión diurna como la nocturna del montaje del parque acuático marcarán la fecha cumbre del festival, el jueves 4 de agosto.

Este 2026, anuncian que marcará "un punto de inflexión" en la evolución artística del festival. Acorde a la "constante evolución" de la comunidad diversa a la que representan. Así, por primera vez incorporarán por la puerta grande a "artistas procedentes de escenas queer y underground", así como del circuito techno berlinés, ampliando géneros de música electrónica hacia el hard techno, el tech house, el trance o el future rave, destaca la organización en una nota.

Matinée no quiere romper con su pasado sino ampliar su "universo" y formas de expresión. Viene a ser la madurez del festival, que ha tenido tentáculos en 50 países y suma más de 700 fiestas y eventos internacionales. Sumando ahora nuevas "sensibilidades", sintetiza su CEO, Manolo Soria.

Más allá del programa de música y fiestas, apuntan a "construir espacios de encuentro donde convivan distintas comunidades, escenas y expresiones culturales bajo una misma celebración". Por ello, creen que será su edición más "abierta, inclusiva y diversa", agrega.

Estrenarán también camiseta oficial bajo el lema 'Circuit kids love techno, house & tribal', en apoyo a la comunidad trans, ampliando miras a identidades y generaciones diversas.

Noticias relacionadas

Fiestas nueve días

Otros escenarios destacados de sus fiestas volverán a ser la sala Input (con el Big Opening, el primer día); los saraos Guapo IA y Guys en Razzmatazz el día 2, importadas de Brasil y Alemania; la HIM Belgium un día después; el debut en Luz de Gas con Macho, el 5; el fichaje del Seasea Club en el Port Fòrum para celebrar la gran fiesta diurna del día 6 junto al mar; la posterior sesión noctura Pervert XXL en Razzmatazz; la Rapido Amsterdam en la sala Safari el día 7; la fiesta principal que repite en Fira Gran Via el sábado 8; y la despedida con La Leche, de nuevo en el templo del Poblenou el último domingo.