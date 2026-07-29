INTERACTIVO | Los carteles más curiosos y extraños de las fiestas de la Mercè de Barcelona

La historia de los carteles de La Mercè refleja las transformaciones artísticas, sociales y urbanas de Barcelona a lo largo de los años. La fiesta mayor de septiembre tiene sus raíces en la proclamación de la Virgen de la Mercè como patrona de la capital catalana en 1687, por haber salvado presuntamente a la ciudad de una plaga de lagostas. Las actividades de la festividad fueron ganando consistencia y a mediados del siglo XIX contaban con programas de mano ilustrados, los antecedentes de los actuales carteles. En el de 1871, por ejemplo, el escudo de la ciudad acaparaba gran parte de la portada y se listaban actividades vinculadas a la ganadería y la agricultura junto a actos populares, carreras, regatas y conciertos.

Décadas después, la imagen gráfica de las fiestas seguía la estética en auge del modernismo, por ejemplo con una obra del ilustrador Josep Triadó i Mayol en 1902. La huella de la dictadura franquista también puede verse en los carteles de la Mercè de los años 50 y 60, por ejemplo, con el escudo municipal franquista y alusiones a bailes y tradiciones a modo de regionalismo cultural. A partir de 1979, con las primeras elecciones democráticas, el cartel de la fiesta mayor adquirió una significación mucho mayor. Al fin podía elegirse sin censuras la propuesta artística más interesante del momento.

Con la recién presentada obra de Cinta Vidal para la edición 2026, la colección de la etapa democrática se acerca al medio centenar de imágenes gráficas, concretamente 47, todas ellas muy distintas. Algunas han envejecido muy bien, otras no tanto. Cada una refleja las modas y temas del momento, lo que no necesariamente significa que todas connectaran con el público por igual. EL PERIÓDICO repasa en una galería interactiva los 47 carteles de las fiestas y recuerda algunos de los más curiosos y sorprendentes.

Visualización de tarjetas.

Destacan diseños como el de America Sánchez en 2005, que homenajea la integración de la inmigración en la ciudad a través de la imagen de una chica cubana, o el cartel de 2020 creado por el estudio Reskate en plena pandemia, con una chica con mascarilla y un saltamontes en referencia a la plaga de langostas de 1687. El de Malika Favre en 2021 fue uno de los más aplaudidos, mientras que el de la productora CANADA en 2024 despertó muchas críticas e incomprensión.

El de 1987, un año después de la proclamación de Barcelona como sede olímpica y un año antes de la creación del Cobi, no podía ser sino de Mariscal. Se le volvió a encargar otro en 2017 y generó mucha polémica al asegurar que la protagonista -una "Merche" con aires de Cobi- era una "choni ideal" de la periferia. En el historial de autores no faltan muchos otros artistas catalanes, algunos de gran renombre internacional: Perejaume, Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Nazario, Guinovart... Y entre las temáticas, destacan la multiculturalidad, el mar o la cultura popular.

Tras una primera experiencia con una versió audiovisual del cartel de CANADA, la actual apuesta de la ciudad es convertir el cartel en un elemento físico tangible. El año pasado la obra era en realidad una fotografía de un carro escenográfico real hecho en madera por Lluís Danés, inspirado en los comediantes ambulantes de circo y teatro, mientras que esta edición la obra de Vidal se ha convertido en un mural de grandes dimensiones en la terraza de la biblioteca Francesc Candel de la Marina de Port.