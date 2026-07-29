Barcelona vuelve a adjudicar al Grupo Etra y Kapsch Trafficom la millonaria contrata para el mantenimiento de semáforos

Las empresas Electronic Traffic (Grupo Etra) y Kapsch Trafficom han vuelto a resultar adjudicatarias de la millonaria contrata para el mantenimiento de casi 40.000 semáforos de Barcelona. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge del Ayuntamiento aprobó el pasado viernes la adjudicación, con un valor estimado de 34,3 millones de euros sin IVA y una duración de dos años, hasta el 2028, más otros dos ejercicios de eventual prórroga. Este nuevo contrato, cuyo servicio ya gestionaban las citadas empresas hasta ahora, supone un incremento presupuestario de 2,5 millones anuales respecto al contrato que regía hasta la fecha.

Son dos los lotes adjudicados, uno para los semáforos de la zona Llobregat y otro para los de la zona Besòs. La gestión de las señales de tráfico del primer área es la que seguirá liderando el Grupo Etra, al que se le ha adjudicado el lote por 10,1 millones de euros, IVA incluido, después de presentar la oferta económica más ventajosa para el consistorio, concretamente de un 39,50% de baja global sobre los precios unitarios del contrato.

En cuanto a los semáforos del lado Besòs de Barcelona será Kapsch Trafficom la empresa que siga gestionando su reparación por un lote adjudicado por 7,9 millones de euros, IVA incluido. En este caso, la oferta de esta sociedad representó una baja de precios unitarios del 39,60% después de que la propuesta del propio Grupo Etra para este lote fuera desestimada por el consistorio. "La misma no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados", relata el acta de la comisión municipal del pasado 24 de julio. La diferencia entre el valor total del contrato y la suma de la adjudicación de ambos lotes reside en la eventual prórroga de dos años y modificaciones contractuales previstas.

El consistorio barcelonés sitúa como novedades del nuevo contrato la inclusión de la actualización del inventario, la reposición de todo el material obsoleto o averiado y la incorporación del mantenimiento de 81 nuevos pilones antiterroristas. Con el fin de asegurar la máxima celeridad a la hora de afrontar averías, señala el consistorio, en los pliegos se especifica que las empresas deben disponer de un 'stock' mínimo de piezas de repuesto de todo el material instalado.

Modernizar 952 cruces con semáforos

Otro de los refuerzos que aporta la nueva contrata es el del mantenimiento preventivo de las instalaciones para evitar incidencias. Las actuaciones incluyen la comprobación del estado, su limpieza y la corrección de defectos y anomalías durante el funcionamiento, acciones para las cuales se harán intervenciones obligatorias y en horario diurno durante días laborables.

En caso de avería, la previsión es que las empresas adjudicatarias respondan con servicios 24 horas durante los 365 días al año. El Ayuntamiento contextualiza la contrata en el Pla Endresa, insistiendo en reforzar el mantenimiento preventivo y la renovación de los elementos del espacio público barcelonés. Durante 2026 se llevarán a cabo actuaciones programadas en 453 cruces semaforizados de la ciudad, incorporando fibra óptica para mejorar la telegestión de las instalaciones.

Noticias relacionadas

El objetivo municipal del refuerzo pasa por modernizar, entre los años 2025 y 2027, las instalaciones de un total de 952 cruces semaforizados, con actuaciones vinculadas a la regulación de la acometida eléctrica, la sustitución del cableado y de los sistemas de comunicaciones, así como la implantación de semáforos para personas con discapacidad visual.