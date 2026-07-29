Barcelona abre un refugio diurno contra el calor para 75 sinhogar del 1 de agosto al 14 de septiembre

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá este sábado, 1 de agosto, un espacio para ofrecer un descanso diurno para las personas sinhogar en el contexto del calor que hace semanas que ha convertido la ciudad en un horno, lo que resulta especialmente insoportable para la gente que vive en la calle, que no tiene donde eludir las altas temperaturas. El espacio que el consistorio habilitará para los sinhogar tiene espacio para 75 personas y está en el pasaje del Dos de Maig, 17, en el distrito de Sant Martí, y abrirá de las 10.00 a las 19.00. Si se da un exceso de aforo se activará un sistema de rotación que dará prioridad a las personas más vulnerables.

La comisionada de Acción Social del consistorio, Sonia Fuertes, ha anunciado el nuevo dispositivo este miércoles y ha subrayado que es la primera vez que se activa un servicio de este tipo. ”Se añade a otras medidas, es un paso más en la atención a las personas sin hogar”, ha explicado Fuertes, que ha recordado que el nuevo espacio fue anunciado el 10 de julio en la Taula de Ciutat sobre sinhogarismo y ha agregado que a la vista de cómo funcione en las próximas semanas se evaluarán acciones futuras en el mismo sentido. El ayuntamiento prevé que en 2027 ya exista un dispositivo similar durante los meses de julio y agosto.

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Información a los afectados

El ayuntamiento ha informado del nuevo dispositivo a las 38 entidades que forman la Xarxa d’Atenció a persones sense llar y cuenta con que estas, junto con los equipos de calle del Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP) avisen a los sinhogar de la existencia del refugio. “La situación de las personas que pernoctan en la calle siempre es de dificultad”, ha admitido Fuertes, preguntada por la posibilidad de que se abra un dispositivo nocturno contra el calor. Por ahora, ha añadido, se mantienen abiertas 2.900 plazas nocturnas para sinhogar en Barcelona que dependen del ayuntamiento.