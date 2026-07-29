Siniestro
Un accidente en la ronda Litoral deja 5 kilómetros de retenciones en sentido Llobregat
El incidente ocurrido a la altura de Sant Andreu no ha dejado heridos
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Un accidente en la ronda Litoral ha entorpecido la circulación de Barcleona este miércoles por la tarde. El suceso, que ha ocurrido en el túnel de Clarina a la altura de Sant Andreu, ha afectado al tráfico de los dos carriles y la vía ya acumula cinco kilómetros de retenciones en sentido Llobregat.
Los dos voluminosos vehículos ocupan gran parte del pequeño arcén de la vía y, según informan fuentes municipales, no hay heridos. En el otro sentido de la calzada hay 4,5 kilómetros de retenciones, según el Servei Català de Trànsit. Por otro lado, en la ronda de Dalt se concentran otros 7 kilómetros en sentido Trinitat y 2,5 en sentido Llobregat.
Retenciones para entrar a Barcelona
El acceso a Barcelona por el Nus de la Trinitat también ha presentado más de 4 kilómetros de retenciones, desde Montcada i Reixac, a primera hora de la tarde. Trànsit ha abierto el carril Bus-VAO ECO para todos los vehículos exceptuando los camiones de más de 7,5 toneladas para mejorar la circulación del tramo afectado.
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